Житель Перми избил собутыльника до смерти из-за татуировок

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми поругался со своим собутыльником из-за татуировок, после чего избил его до смерти. Мужчину посадили на 8 лет, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Подсудимый пояснил, что во время распития спиртного стал интересоваться значением татуировок на теле потерпевшего. Мужчина ответил на несколько вопросов, после чего оскорбил его. В ходе возникшей ссоры подсудимый начал наносить потерпевшему удары кулаками и ногами по телу, что привело к смерти на месте происшествия», — говорится в документе.

Подсудимый полностью признал свою вину, которая доказывается показаниями свидетелей. Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорил его к лишению свободы на восемь лет с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае жителя Чернушки приговорили к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы. Мужчина убил своего знакомого гантелью.