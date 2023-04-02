В ХМАО придет потепление до +15

На западе ХМАО к среде потеплеет до +15 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В западной части ХМАО 5 апреля синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов. В южной половине округа днем 3 апреля ожидается от 8 до 13 градусов выше ноля, сообщает Гидрометцентр Югры.

В начале рабочей недели ожидается переменная облачность, снег с дождем. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +1 +6, местами по южной половине +8 +13 градусов.

Во вторник и среду синоптики также прогнозируют облачную погоду, возможны осадки в виде мокрого снега. Ночью температура будет опускаться от 0 до -10 градусов, на севере ХМАО до -15. Днем температура будет подниматься до +5 +10 градусов, в восточной части округа сохранится минусовая температура: -3 -8. В среду, 5 апреля, на западе Югры потеплеет до +15. Ветер переменных направлений усилится до отметки 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров.

По данным сайта Gismeteo, жителей Нижневартовска в эти дни ждут перепады температур от +5 до -8 градусов. В Сургуте днем ожидается 0 +6 градусов, ночью до -7. В Ханты-Мансийске столбики термометров в дневные часы поднимутся до +8, в ночные опустятся до -4.

Ранее URA.RU сообщало, что метеоролог Роман Вильфанд предсказал дождливый апрель в ХМАО и ЯНАО. Периоды пасмурной и солнечной погоды в этом месяце будут чередоваться.