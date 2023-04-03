03 апреля 2023

Челябинский депутат показала выставку с уникальными фотографиями Жириновского. Видео

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
На выставке в Госдуме покажут редкие фото Владимира Жириновского Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала выставку в честь Владимира Жириновского, которая 4 апреля откроется в здании парламента РФ. Видео с экспозиции она разместила в своем telegram-канале.

«Во вторник будет открытие выставки „Жириновский, навсегда!“. Это будет уникальная выставка. Будут участвовать все лидеры фракций в Госдуме», — сообщила Яна Лантратова.

Она рассказала, что ей «повезло» какое-то время работать с Жириновским. По ее словам, он был великим политиком.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 76 лет. В феврале он попал в больницу с коронавирусом, от осложнений после которого умер. Недавно в ЛДПР предложили выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец и назвать его в честь Жириновского.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала выставку в честь Владимира Жириновского, которая 4 апреля откроется в здании парламента РФ. Видео с экспозиции она разместила в своем telegram-канале. «Во вторник будет открытие выставки „Жириновский, навсегда!“. Это будет уникальная выставка. Будут участвовать все лидеры фракций в Госдуме», — сообщила Яна Лантратова. Она рассказала, что ей «повезло» какое-то время работать с Жириновским. По ее словам, он был великим политиком. Глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 76 лет. В феврале он попал в больницу с коронавирусом, от осложнений после которого умер. Недавно в ЛДПР предложили выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец и назвать его в честь Жириновского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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