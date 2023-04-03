На выставке в Госдуме покажут редкие фото Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала выставку в честь Владимира Жириновского, которая 4 апреля откроется в здании парламента РФ. Видео с экспозиции она разместила в своем telegram-канале.

«Во вторник будет открытие выставки „Жириновский, навсегда!“. Это будет уникальная выставка. Будут участвовать все лидеры фракций в Госдуме», — сообщила Яна Лантратова.

Она рассказала, что ей «повезло» какое-то время работать с Жириновским. По ее словам, он был великим политиком.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 76 лет. В феврале он попал в больницу с коронавирусом, от осложнений после которого умер. Недавно в ЛДПР предложили выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец и назвать его в честь Жириновского.