В ЛДПР предложили купить у Китая авианосец, чтобы назвать его в честь Жириновского

России стоит выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец. После приобретения судна его надо переименовать в честь основателя ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Об этом заявил член партии Сергей Каргинов.
«Недостроенный авианесущий крейсер „Варяг“ по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — заявил Сергей Каргинов, передает РИА Новости.
Ранее замглавы ЛДПР Ярослав Нилов выступил с предложением назвать в честь Жириновского самолет авиапарка компании «Аэрофлот». Компания ответила, что переименование возможно только после поставок новых воздушных судов.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. На момент смерти ему было 76 лет. Новой главой фракции партии в Госдуме стал Леонид Слуцкий.
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