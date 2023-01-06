В ЛДПР предложили купить у Китая авианосец, чтобы назвать его в честь Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
В честь Владимира Жириновского стоит назвать авианосец, заявил Сергей Каргинов Фото:

России стоит выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец. После приобретения судна его надо переименовать в честь основателя ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Об этом заявил член партии Сергей Каргинов.

«Недостроенный авианесущий крейсер „Варяг“ по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — заявил Сергей Каргинов, передает РИА Новости.

Ранее замглавы ЛДПР Ярослав Нилов выступил с предложением назвать в честь Жириновского самолет авиапарка компании «Аэрофлот». Компания ответила, что переименование возможно только после поставок новых воздушных судов.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. На момент смерти ему было 76 лет. Новой главой фракции партии в Госдуме стал Леонид Слуцкий.

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России стоит выкупить у Китая ранее проданный Украиной советский авианосец. После приобретения судна его надо переименовать в честь основателя ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Об этом заявил член партии Сергей Каргинов. «Недостроенный авианесущий крейсер „Варяг“ по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — заявил Сергей Каргинов, передает РИА Новости. Ранее замглавы ЛДПР Ярослав Нилов выступил с предложением назвать в честь Жириновского самолет авиапарка компании «Аэрофлот». Компания ответила, что переименование возможно только после поставок новых воздушных судов. Глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. На момент смерти ему было 76 лет. Новой главой фракции партии в Госдуме стал Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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