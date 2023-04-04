Володин предложил ужесточить ответственность за терроризм

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил председателю комитета Госдумы по вопросам безопасности Василию Пискареву ужесточить ответственность за террористические акции. Поручение прозвучало в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Есть предложение поручить председателю профильного комитета по вопросам безопасности вместе с коллегами проработать предложения и внести их на рассмотрение, ужесточающие ответственность за терроризм», —
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в центре Европы образовалось террористическое государство. Это стало возможным из-за поддержки США и других западных стран киевского режима, передает RT.
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