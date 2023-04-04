Володин предложил ужесточить ответственность за терроризм

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить ответственность за терроризм Фото:

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил председателю комитета Госдумы по вопросам безопасности Василию Пискареву ужесточить ответственность за террористические акции. Поручение прозвучало в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Есть предложение поручить председателю профильного комитета по вопросам безопасности вместе с коллегами проработать предложения и внести их на рассмотрение, ужесточающие ответственность за терроризм», — заявил Вячеслав Володин. Текст его заявления опубликован на официальном сайте Госдумы России.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в центре Европы образовалось террористическое государство. Это стало возможным из-за поддержки США и других западных стран киевского режима, передает RT.

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил председателю комитета Госдумы по вопросам безопасности Василию Пискареву ужесточить ответственность за террористические акции. Поручение прозвучало в ходе пленарного заседания Госдумы. «Есть предложение поручить председателю профильного комитета по вопросам безопасности вместе с коллегами проработать предложения и внести их на рассмотрение, ужесточающие ответственность за терроризм», — заявил Вячеслав Володин. Текст его заявления опубликован на официальном сайте Госдумы России. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в центре Европы образовалось террористическое государство. Это стало возможным из-за поддержки США и других западных стран киевского режима, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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