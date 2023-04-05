Свердловчанина будут судить за попытку зарубить топором фельдшера скорой помощи

05 апреля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мужчина с топором напал на фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серовский районный суд (Свердловская область) направлено уголовное дело местного жителя, пытавшегося в состоянии алкогольного опьянении зарубить топором фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «25 ноября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения вызвал скорую медпомощь. В ходе обследования фельдшер отказал мужчине в госпитализации, предложив обратиться в поликлинику. Из-за чего обвиняемый высказал угрозы убийства медработнику и выбежал за медработником с топором. Прибывшим на место полицейским, мужчина также угрожал», — сказано в сообщении. Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в угрозе убийства в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности и угрозе применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В Серовский районный суд (Свердловская область) направлено уголовное дело местного жителя, пытавшегося в состоянии алкогольного опьянении зарубить топором фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «25 ноября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения вызвал скорую медпомощь. В ходе обследования фельдшер отказал мужчине в госпитализации, предложив обратиться в поликлинику. Из-за чего обвиняемый высказал угрозы убийства медработнику и выбежал за медработником с топором. Прибывшим на место полицейским, мужчина также угрожал», — сказано в сообщении. Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в угрозе убийства в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности и угрозе применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.