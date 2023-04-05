Задержанный под Брянском украинский пилот раскрыл цель воздушной операции. Видео

Baza: украинский пилот севшего под Брянском самолета заявил, что занимался шпионажем

05 апреля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

По словам украинского пилота, его задачей было фотографирование местности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинский пилот легкомоторного самолета А-22, совершившего экстренную посадку в Брянской области, заявил, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом он заявил на допросе, видео с которым опубликовал telegram-канал Baza. «Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — рассказал задержанный украинский пилот. По его словам, его снабдили бронежилетом и автоматом АКС-74У, награду пообещали в размере 50 тысяч гривен. Задача пилота, как он уточнил, заключалась в проверке украинского ПВО. Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительной версии силовиков, пилот занимался разведкой по заданию ВСУ. Пилот заявляет, что не знал о вхождении в воздушное пространство России, так как навигационные приборы самолета были заранее выключены. Ранее сообщалось, что в Брянской области совершил экстренную посадку украинский самолет. По данным telegram-канала Mash, пилот мог направляться в сторону нефтепровода «Дружба», чтобы сбросить на него бомбу.

Украинский пилот легкомоторного самолета А-22, совершившего экстренную посадку в Брянской области, заявил, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом он заявил на допросе, видео с которым опубликовал telegram-канал Baza. «Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — рассказал задержанный украинский пилот. По его словам, его снабдили бронежилетом и автоматом АКС-74У, награду пообещали в размере 50 тысяч гривен. Задача пилота, как он уточнил, заключалась в проверке украинского ПВО. Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительной версии силовиков, пилот занимался разведкой по заданию ВСУ. Пилот заявляет, что не знал о вхождении в воздушное пространство России, так как навигационные приборы самолета были заранее выключены. Ранее сообщалось, что в Брянской области совершил экстренную посадку украинский самолет. По данным telegram-канала Mash, пилот мог направляться в сторону нефтепровода «Дружба», чтобы сбросить на него бомбу.