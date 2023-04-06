В Кремле высказались о возвращении смертной казни

В России не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не планируют возвращаться к вопросу об отмене моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«В Кремле нет позиции. Этот вопрос никак не обсуждается. В разные периоды он поднимается, но никакой позиции пока нет», — заявил Песков.
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