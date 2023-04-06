В Кремле высказались о возвращении смертной казни

Песков: вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В России не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле не планируют возвращаться к вопросу об отмене моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В Кремле нет позиции. Этот вопрос никак не обсуждается. В разные периоды он поднимается, но никакой позиции пока нет», — заявил Песков.

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В Кремле не планируют возвращаться к вопросу об отмене моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В Кремле нет позиции. Этот вопрос никак не обсуждается. В разные периоды он поднимается, но никакой позиции пока нет», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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