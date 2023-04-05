Депутат ГД Миронов предложил Конституционному суду вернуть смертную казнь в РФ

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в РФ. Об этом сообщается в письме депутата к председателю Конституционного суда (КС) страны Валерию Зорькину.
«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда РФ в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами», — сообщается в документе. Выдержку приводит ТАСС.
Лидер справедливороссов считает, что такая необходимость возникла в связи с нынешней геополитической ситуацией, действиями, которые предпринимают западные страны в отношении России, а также с терактами и убийством граждан. Миронов отметил, что намерение РФ о введении моратория было связано со вступлением в Совет Европы (СЕ) в 1996 году. В прошлом году Россия покинула Совет, а значит принятые ранее обязательства больше неактуальны. «Они не только не „имеют существенного политико-правового значения“, но и угрожают безопасности и целостности России», — сказал Миронов, отметив, что речь идет и о моратории, в том числе.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы предложил отменить мораторий на смертную казнь. Это произошло после теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!