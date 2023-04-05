05 апреля 2023

Депутат ГД Миронов предложил Конституционному суду вернуть смертную казнь в РФ

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь в России Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в РФ. Об этом сообщается в письме депутата к председателю Конституционного суда (КС) страны Валерию Зорькину.

«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда РФ в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами», — сообщается в документе. Выдержку приводит ТАСС.

Лидер справедливороссов считает, что такая необходимость возникла в связи с нынешней геополитической ситуацией, действиями, которые предпринимают западные страны в отношении России, а также с терактами и убийством граждан. Миронов отметил, что намерение РФ о введении моратория было связано со вступлением в Совет Европы (СЕ) в 1996 году. В прошлом году Россия покинула Совет, а значит принятые ранее обязательства больше неактуальны. «Они не только не „имеют существенного политико-правового значения“, но и угрожают безопасности и целостности России», — сказал Миронов, отметив, что речь идет и о моратории, в том числе.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы предложил отменить мораторий на смертную казнь. Это произошло после теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в РФ. Об этом сообщается в письме депутата к председателю Конституционного суда (КС) страны Валерию Зорькину. «Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда РФ в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами», — сообщается в документе. Выдержку приводит ТАСС. Лидер справедливороссов считает, что такая необходимость возникла в связи с нынешней геополитической ситуацией, действиями, которые предпринимают западные страны в отношении России, а также с терактами и убийством граждан. Миронов отметил, что намерение РФ о введении моратория было связано со вступлением в Совет Европы (СЕ) в 1996 году. В прошлом году Россия покинула Совет, а значит принятые ранее обязательства больше неактуальны. «Они не только не „имеют существенного политико-правового значения“, но и угрожают безопасности и целостности России», — сказал Миронов, отметив, что речь идет и о моратории, в том числе. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время заседания Госдумы предложил отменить мораторий на смертную казнь. Это произошло после теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.
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