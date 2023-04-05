05 апреля 2023

Сотрудники пермского педуниверситета отправятся преподавать в ЮАР

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Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Преподаватели ППГПУ будут работать в центре открытого образования на русском языке Фото:

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) откроет в ЮАР центр открытого образования на русском языке. Вуз за собственный счет оборудует учебные центры и отправит в ЮАР своих педагогов. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки руководства педуниверситета в Южноафриканскую республику, сообщается на сайте ПГГПУ.

«Мы договорились, что такие центры начнут свою работу в конце лета — начале сентября. В этих центрах будут преподавать сотрудники нашего университета», — приводит «РБК Пермь» слова ректора пермского педуниверситета Константина Егорова. По его словам, педагоги прошли обучения по программе «Русский как иностранный».

Делегация ПГГПУ посетила ЮАР с 12-дневным визитом совместно с представителями Российского биотехнологического университета. Целью визита стала презентация модели центра открытого образования на русском языке и продвижения русской культуры. Также южноафриканских коллег познакомили с российскими образовательными программами. Сейчас делегация с ректором вуза Константином Егоровым запланировала визит в Ботсвану и Намибию.

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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) откроет в ЮАР центр открытого образования на русском языке. Вуз за собственный счет оборудует учебные центры и отправит в ЮАР своих педагогов. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки руководства педуниверситета в Южноафриканскую республику, сообщается на сайте ПГГПУ. «Мы договорились, что такие центры начнут свою работу в конце лета — начале сентября. В этих центрах будут преподавать сотрудники нашего университета», — приводит «РБК Пермь» слова ректора пермского педуниверситета Константина Егорова. По его словам, педагоги прошли обучения по программе «Русский как иностранный». Делегация ПГГПУ посетила ЮАР с 12-дневным визитом совместно с представителями Российского биотехнологического университета. Целью визита стала презентация модели центра открытого образования на русском языке и продвижения русской культуры. Также южноафриканских коллег познакомили с российскими образовательными программами. Сейчас делегация с ректором вуза Константином Егоровым запланировала визит в Ботсвану и Намибию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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