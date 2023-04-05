Сотрудники пермского педуниверситета отправятся преподавать в ЮАР

06 апреля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Преподаватели ППГПУ будут работать в центре открытого образования на русском языке Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) откроет в ЮАР центр открытого образования на русском языке. Вуз за собственный счет оборудует учебные центры и отправит в ЮАР своих педагогов. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки руководства педуниверситета в Южноафриканскую республику, сообщается на сайте ПГГПУ. «Мы договорились, что такие центры начнут свою работу в конце лета — начале сентября. В этих центрах будут преподавать сотрудники нашего университета», — приводит «РБК Пермь» слова ректора пермского педуниверситета Константина Егорова. По его словам, педагоги прошли обучения по программе «Русский как иностранный». Делегация ПГГПУ посетила ЮАР с 12-дневным визитом совместно с представителями Российского биотехнологического университета. Целью визита стала презентация модели центра открытого образования на русском языке и продвижения русской культуры. Также южноафриканских коллег познакомили с российскими образовательными программами. Сейчас делегация с ректором вуза Константином Егоровым запланировала визит в Ботсвану и Намибию.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) откроет в ЮАР центр открытого образования на русском языке. Вуз за собственный счет оборудует учебные центры и отправит в ЮАР своих педагогов. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки руководства педуниверситета в Южноафриканскую республику, сообщается на сайте ПГГПУ. «Мы договорились, что такие центры начнут свою работу в конце лета — начале сентября. В этих центрах будут преподавать сотрудники нашего университета», — приводит «РБК Пермь» слова ректора пермского педуниверситета Константина Егорова. По его словам, педагоги прошли обучения по программе «Русский как иностранный». Делегация ПГГПУ посетила ЮАР с 12-дневным визитом совместно с представителями Российского биотехнологического университета. Целью визита стала презентация модели центра открытого образования на русском языке и продвижения русской культуры. Также южноафриканских коллег познакомили с российскими образовательными программами. Сейчас делегация с ректором вуза Константином Егоровым запланировала визит в Ботсвану и Намибию.