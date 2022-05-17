Преподаватели университета в Перми прочитают лекции студентам ДНР

Обучение студентов будет проводиться посредством видеоконференцсвязи (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Преподаватели пермского государственного университета (ПГНИУ) будут читать лекции студентам Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Об этом договорились ректоры двух вузов, Дмитрий Красильников и Александр Аноприенко в ходе состоявшегося телефонного разговора. Более подробная карта взаимодействия университетов будет разработана в ближайшее время, написал Красильников в своем telegram-канале.

«У нас есть преподаватели, лучшие в своих научных и образовательных направлениях, которые готовы в формате видеоконференцсвязи читать лекции для студентов ДонНТУ. Мы понимаем, что системообразующим отраслям республики необходимы профессиональные кадры, в этой части пермские ученые помогут внести свой вклад в восстановление экономики Донбасса», — поделился информацией с подписчиками Красильников.

Глава пермского классического университета отметил, что студентов Донбасса будут учить по направлениям недропользования, природопользования, IT, фотоники, экологии. Также ПГНИУ готов провести на своей базе провести производственную практику для студентов ДонНТУ.

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