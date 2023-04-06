Депутат-застройщик подводит мэра Екатеринбурга в решающий для него момент

06 апреля 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Владимир Крицкий — один из тяжеловесов думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший вице-мэр Екатеринбурга, депутат гордумы Владимир Крицкий («Единая Россия») подводит мэра Алексея Орлова в решающий момент. Он не придет на заседание 11 апреля, где будут голосовать за новую схему выборов в думу. В условиях, когда Орлову нужно 24 голоса и каждый сторонник на вес золота, Крицкий заявил, что у него отпуск, и уехал за границу. Это произошло еще 28 марта — на заседании фракции «Единой России» под руководством вице-губернатора Олега Чемезова, замполпреда президента РФ в УрФО Бориса Кириллова и куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитки. «Квитка и Чемезов пригрозили, что, если кто-то из единороссов 11 апреля вдруг „заболеет“ или не явится на заседание гордумы по каким-то иным причинам, это будет расценено как демарш. Сразу после этого Крицкий сказал: у меня давно запланированный отпуск, ничего не знаю. И все такие: ладно, хорошо», — поделился инсайдер. Телефон Крицкого на момент публикации был выключен. Как отъезд в судьбоносный для Орлова момент скажется на его бизнесе (депутат возглавляет уральский дивизион группы ЛСР) и переизбрании (в свои «списки» Орлов его включил), пока неизвестно. По одной из версий, Крицкому могут сделать скидку: 12-го у него день рождения. Как писало URA.RU, поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Считается, что так Орлову будет легче зачистить думу от целой группы депутатов, подконтрольных миллиардеру Виталию Кочеткову, и сместить близкого к нему спикера Игоря Володина. По этой причине многие депутаты, оценивая Устав как последнюю серьезную возможность поторговаться с Орловым, собрались голосовать против, нужного большинства у мэра пока нет, раскол даже внутри фракции ЕР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, депутат гордумы Владимир Крицкий («Единая Россия») подводит мэра Алексея Орлова в решающий момент. Он не придет на заседание 11 апреля, где будут голосовать за новую схему выборов в думу. В условиях, когда Орлову нужно 24 голоса и каждый сторонник на вес золота, Крицкий заявил, что у него отпуск, и уехал за границу. Это произошло еще 28 марта — на заседании фракции «Единой России» под руководством вице-губернатора Олега Чемезова, замполпреда президента РФ в УрФО Бориса Кириллова и куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитки. «Квитка и Чемезов пригрозили, что, если кто-то из единороссов 11 апреля вдруг „заболеет“ или не явится на заседание гордумы по каким-то иным причинам, это будет расценено как демарш. Сразу после этого Крицкий сказал: у меня давно запланированный отпуск, ничего не знаю. И все такие: ладно, хорошо», — поделился инсайдер. Телефон Крицкого на момент публикации был выключен. Как отъезд в судьбоносный для Орлова момент скажется на его бизнесе (депутат возглавляет уральский дивизион группы ЛСР) и переизбрании (в свои «списки» Орлов его включил), пока неизвестно. По одной из версий, Крицкому могут сделать скидку: 12-го у него день рождения. Как писало URA.RU, поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Считается, что так Орлову будет легче зачистить думу от целой группы депутатов, подконтрольных миллиардеру Виталию Кочеткову, и сместить близкого к нему спикера Игоря Володина. По этой причине многие депутаты, оценивая Устав как последнюю серьезную возможность поторговаться с Орловым, собрались голосовать против, нужного большинства у мэра пока нет, раскол даже внутри фракции ЕР.