06 апреля 2023

Мэр пермского города спас людей от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
Мэр вывел соседей из задымленной квартиры через свой балкон Фото:

Глава Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин помог своим соседям по дому выбраться из задымленной квартиры ночью. Об этом сообщают местные жители. Сам мэр в разговоре с URA.RU рассказал, что вывел соседей через свой балкон и свою квартиру на улицу после начавшегося пожара в доме.

«Мне кажется, каждый бы так поступил. Просто было задымление в подъезде, там подожгли коляски, и квартира у соседей наполнилась дымом. Они вышли на балкон, я через свой балкон и через свою квартиру вывел их на улицу», — рассказал мэр.

Глава города добавил, что, когда ночью заметил дым в подъезде и подъезжающие к дому пожарные машины, начал собирать своих домочадцев, чтобы вывести на улицу. В этом время к нему в балконную дверь постучали соседи и попросили помочь.

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Глава Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин помог своим соседям по дому выбраться из задымленной квартиры ночью. Об этом сообщают местные жители. Сам мэр в разговоре с URA.RU рассказал, что вывел соседей через свой балкон и свою квартиру на улицу после начавшегося пожара в доме. «Мне кажется, каждый бы так поступил. Просто было задымление в подъезде, там подожгли коляски, и квартира у соседей наполнилась дымом. Они вышли на балкон, я через свой балкон и через свою квартиру вывел их на улицу», — рассказал мэр. Глава города добавил, что, когда ночью заметил дым в подъезде и подъезжающие к дому пожарные машины, начал собирать своих домочадцев, чтобы вывести на улицу. В этом время к нему в балконную дверь постучали соседи и попросили помочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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