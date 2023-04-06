Мэр пермского города спас людей от пожара

Мэр вывел соседей из задымленной квартиры через свой балкон Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин помог своим соседям по дому выбраться из задымленной квартиры ночью. Об этом сообщают местные жители. Сам мэр в разговоре с URA.RU рассказал, что вывел соседей через свой балкон и свою квартиру на улицу после начавшегося пожара в доме.

«Мне кажется, каждый бы так поступил. Просто было задымление в подъезде, там подожгли коляски, и квартира у соседей наполнилась дымом. Они вышли на балкон, я через свой балкон и через свою квартиру вывел их на улицу», — рассказал мэр.

Глава города добавил, что, когда ночью заметил дым в подъезде и подъезжающие к дому пожарные машины, начал собирать своих домочадцев, чтобы вывести на улицу. В этом время к нему в балконную дверь постучали соседи и попросили помочь.