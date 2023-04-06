Пермяк пять лет расплачивался банковской картой умершего родственника

При задержании мужчина пытался избавиться от главной улики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя села Карагай Пермского края задержали по подозрению в краже с банковского счета. Как полагает следствие, мужчина около пяти лет пользовался картой своего умершего дяди, распоряжаясь поступающими на банковский счет средствами по своему усмотрению.

«Установлено, что после смерти дяди в 2018 году молодой человек взял в пользование его банковскую карту. Зная пин-код, а также то, что на счет родственника продолжают ежемесячно поступать пенсионные средства и соцвыплаты, фигурант распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом подозреваемый похитил более 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

При задержании молодой человек попытался избавиться от банковской карты, которая служит уликой в уголовном деле. Подозреваемый помещен под домашний арест.