06 апреля 2023

Пермяк пять лет расплачивался банковской картой умершего родственника

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Банковская карта «Сбербанк». Екатеринбург, безналичный расчет, банковская карта, visa, кредитная карта, карточка
При задержании мужчина пытался избавиться от главной улики Фото:

Жителя села Карагай Пермского края задержали по подозрению в краже с банковского счета. Как полагает следствие, мужчина около пяти лет пользовался картой своего умершего дяди, распоряжаясь поступающими на банковский счет средствами по своему усмотрению.

«Установлено, что после смерти дяди в 2018 году молодой человек взял в пользование его банковскую карту. Зная пин-код, а также то, что на счет родственника продолжают ежемесячно поступать пенсионные средства и соцвыплаты, фигурант распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом подозреваемый похитил более 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

При задержании молодой человек попытался избавиться от банковской карты, которая служит уликой в уголовном деле. Подозреваемый помещен под домашний арест.

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Жителя села Карагай Пермского края задержали по подозрению в краже с банковского счета. Как полагает следствие, мужчина около пяти лет пользовался картой своего умершего дяди, распоряжаясь поступающими на банковский счет средствами по своему усмотрению. «Установлено, что после смерти дяди в 2018 году молодой человек взял в пользование его банковскую карту. Зная пин-код, а также то, что на счет родственника продолжают ежемесячно поступать пенсионные средства и соцвыплаты, фигурант распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом подозреваемый похитил более 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. При задержании молодой человек попытался избавиться от банковской карты, которая служит уликой в уголовном деле. Подозреваемый помещен под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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