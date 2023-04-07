Челябинский губернатор обратился к сотрудникам военкоматов

Алексей Текслер поздравил сотрудников челябинских военкоматов с профессиональным праздником

Алексей Текслер отметил значимость работы военных комиссариатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов региона. Он отметил особую значимость их работы во время проведения специальной военной операции на Украине.

«На работниках военкоматов лежит большая ответственность за формирование военно-кадрового потенциала армии и укрепление обороноспособности нашей страны. Сегодня, когда Россия отвечает на новые вызовы, успешное решение этих вопросов приобретает особое значение. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях», — сообщил Алексей Текслер.

По его данным, в 2022 году в области достойно выполнена задача по частичной мобилизации. При этом качество планового призыва осталось на должном уровне.

Частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года. В ее рамках было призвано более 300 тысяч резервистов.