07 апреля 2023

Челябинский губернатор обратился к сотрудникам военкоматов

Алексей Текслер поздравил сотрудников челябинских военкоматов с профессиональным праздником
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Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отметил значимость работы военных комиссариатов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов региона. Он отметил особую значимость их работы во время проведения специальной военной операции на Украине.

«На работниках военкоматов лежит большая ответственность за формирование военно-кадрового потенциала армии и укрепление обороноспособности нашей страны. Сегодня, когда Россия отвечает на новые вызовы, успешное решение этих вопросов приобретает особое значение. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях», — сообщил Алексей Текслер.

По его данным, в 2022 году в области достойно выполнена задача по частичной мобилизации. При этом качество планового призыва осталось на должном уровне.

Частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года. В ее рамках было призвано более 300 тысяч резервистов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов региона. Он отметил особую значимость их работы во время проведения специальной военной операции на Украине. «На работниках военкоматов лежит большая ответственность за формирование военно-кадрового потенциала армии и укрепление обороноспособности нашей страны. Сегодня, когда Россия отвечает на новые вызовы, успешное решение этих вопросов приобретает особое значение. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях», — сообщил Алексей Текслер. По его данным, в 2022 году в области достойно выполнена задача по частичной мобилизации. При этом качество планового призыва осталось на должном уровне. Частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года. В ее рамках было призвано более 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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