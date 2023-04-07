Челябинский губернатор обратился к сотрудникам военкоматов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов региона. Он отметил особую значимость их работы во время проведения специальной военной операции на Украине.
«На работниках военкоматов лежит большая ответственность за формирование военно-кадрового потенциала армии и укрепление обороноспособности нашей страны. Сегодня, когда Россия отвечает на новые вызовы, успешное решение этих вопросов приобретает особое значение. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях», — сообщил Алексей Текслер.
По его данным, в 2022 году в области достойно выполнена задача по частичной мобилизации. При этом качество планового призыва осталось на должном уровне.
Частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года. В ее рамках было призвано более 300 тысяч резервистов.
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