В Перми здание клуба продают на торгах из-за банкротства владельца

10 апреля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Здание продается на торгах из-за банкротства собственника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловском районе Перми за 78 миллионов рублей продается здание клуба LA Сlub. В стоимость также входят восемь земельных участков. Причина продажи — банкротство собственника, имущество реализуется на электронных торгах. Эта информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается здание танцевально-развлекательного клуба LA Club, площадью 1 149 квадратных метров с земельными участками. Активы в собственности. Данное имущество выставлено на торги в рамках процедуры банкротства собственника. Цена — 78 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что в стоимость актива также включены три строения вспомогательного использования. По данным группы LA Club в соцсети «ВКонтакте», заведение позиционирует себя как банкетный зал, рассчитанный на проведение развлекательных мероприятий с большим количеством человек. Ранее там состоялся турнир по кулачным боям. Его организатором выступила лига «Волго-Урал FIGHT».

В Свердловском районе Перми за 78 миллионов рублей продается здание клуба LA Сlub. В стоимость также входят восемь земельных участков. Причина продажи — банкротство собственника, имущество реализуется на электронных торгах. Эта информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается здание танцевально-развлекательного клуба LA Club, площадью 1 149 квадратных метров с земельными участками. Активы в собственности. Данное имущество выставлено на торги в рамках процедуры банкротства собственника. Цена — 78 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что в стоимость актива также включены три строения вспомогательного использования. По данным группы LA Club в соцсети «ВКонтакте», заведение позиционирует себя как банкетный зал, рассчитанный на проведение развлекательных мероприятий с большим количеством человек. Ранее там состоялся турнир по кулачным боям. Его организатором выступила лига «Волго-Урал FIGHT».