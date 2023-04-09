В Перми здание клуба продают на торгах из-за банкротства владельца

В Свердловском районе Перми за 78 миллионов рублей продается здание клуба LA Сlub. В стоимость также входят восемь земельных участков. Причина продажи — банкротство собственника, имущество реализуется на электронных торгах. Эта информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.
«Продается здание танцевально-развлекательного клуба LA Club, площадью 1 149 квадратных метров с земельными участками. Активы в собственности. Данное имущество выставлено на торги в рамках процедуры банкротства собственника. Цена — 78 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже.
Уточняется, что в стоимость актива также включены три строения вспомогательного использования. По данным группы LA Club в соцсети «ВКонтакте», заведение позиционирует себя как банкетный зал, рассчитанный на проведение развлекательных мероприятий с большим количеством человек. Ранее там состоялся турнир по кулачным боям. Его организатором выступила лига «Волго-Урал FIGHT».
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