Глава Нижнего Тагила выйдет на субботник

Владислав Пинаев выйдет на субботник вместе с земляками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках. Мэр Владислав Пинаев оценил труд земляков и отметил, что выйдет на уборку города со своей командой администрации.

«Субботники набирают обороты, тысячи тагильчан присоединяются к организациям, которые по договору обслуживают городские территории. Такое стремление помочь любимому городу вызывает уважение, однозначно присоединюсь к акции со всей командой администрации», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». В уральском городе запустят 35 площадок.