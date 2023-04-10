10 апреля 2023

Глава Нижнего Тагила выйдет на субботник

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев выйдет на субботник вместе с земляками Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках. Мэр Владислав Пинаев оценил труд земляков и отметил, что выйдет на уборку города со своей командой администрации.

«Субботники набирают обороты, тысячи тагильчан присоединяются к организациям, которые по договору обслуживают городские территории. Такое стремление помочь любимому городу вызывает уважение, однозначно присоединюсь к акции со всей командой администрации», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». В уральском городе запустят 35 площадок.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках. Мэр Владислав Пинаев оценил труд земляков и отметил, что выйдет на уборку города со своей командой администрации. «Субботники набирают обороты, тысячи тагильчан присоединяются к организациям, которые по договору обслуживают городские территории. Такое стремление помочь любимому городу вызывает уважение, однозначно присоединюсь к акции со всей командой администрации», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». В уральском городе запустят 35 площадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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