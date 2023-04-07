07 апреля 2023

Мэр Нижнего Тагила объявил о начале «Тотального диктанта». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Тотальный диктант» на паркете ГУКа Уральского Федерального Университета. Екатеринбург, акция тотальный диктант
Нижний Тагил — столица «Тотального диктанта» в нынешнем году Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал, находясь на нижнетагильском заводе-музее.

«Нижний Тагил — столица „Тотального диктанта“! Вместе с автором текста Василием Авченко дали старт всемирной акции на заводе-музее. В нашем городе — 35 площадок. Готовлюсь диктовать на Демидовской даче», — сообщил Пинаев на своем telegram-канале.

Мэр поблагодарил авторов и организаторов мероприятия, а также всех, кто проголосовал за Нижний Тагил. «У нас есть шанс показать себя и доказать, что наш город — самый лучший на земле», — добавил Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице международного образовательного проекта «Тотальный диктант» — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — начали масштабную подготовку к единому дню проверки знаний по русскому языку. В этом году проверить свои знания по русскому языку можно будет 8 апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал, находясь на нижнетагильском заводе-музее. «Нижний Тагил — столица „Тотального диктанта“! Вместе с автором текста Василием Авченко дали старт всемирной акции на заводе-музее. В нашем городе — 35 площадок. Готовлюсь диктовать на Демидовской даче», — сообщил Пинаев на своем telegram-канале. Мэр поблагодарил авторов и организаторов мероприятия, а также всех, кто проголосовал за Нижний Тагил. «У нас есть шанс показать себя и доказать, что наш город — самый лучший на земле», — добавил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало, что в столице международного образовательного проекта «Тотальный диктант» — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — начали масштабную подготовку к единому дню проверки знаний по русскому языку. В этом году проверить свои знания по русскому языку можно будет 8 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...