Мэр Нижнего Тагила объявил о начале «Тотального диктанта». Видео

08 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Нижний Тагил — столица «Тотального диктанта» в нынешнем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал, находясь на нижнетагильском заводе-музее. «Нижний Тагил — столица „Тотального диктанта“! Вместе с автором текста Василием Авченко дали старт всемирной акции на заводе-музее. В нашем городе — 35 площадок. Готовлюсь диктовать на Демидовской даче», — сообщил Пинаев на своем telegram-канале. Мэр поблагодарил авторов и организаторов мероприятия, а также всех, кто проголосовал за Нижний Тагил. «У нас есть шанс показать себя и доказать, что наш город — самый лучший на земле», — добавил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало, что в столице международного образовательного проекта «Тотальный диктант» — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — начали масштабную подготовку к единому дню проверки знаний по русскому языку. В этом году проверить свои знания по русскому языку можно будет 8 апреля.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев объявил о начале международной акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал, находясь на нижнетагильском заводе-музее. «Нижний Тагил — столица „Тотального диктанта“! Вместе с автором текста Василием Авченко дали старт всемирной акции на заводе-музее. В нашем городе — 35 площадок. Готовлюсь диктовать на Демидовской даче», — сообщил Пинаев на своем telegram-канале. Мэр поблагодарил авторов и организаторов мероприятия, а также всех, кто проголосовал за Нижний Тагил. «У нас есть шанс показать себя и доказать, что наш город — самый лучший на земле», — добавил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало, что в столице международного образовательного проекта «Тотальный диктант» — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — начали масштабную подготовку к единому дню проверки знаний по русскому языку. В этом году проверить свои знания по русскому языку можно будет 8 апреля.