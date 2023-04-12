12 апреля 2023

В Екатеринбурге водитель Mercedes насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход скончался на месте до приезда врачей, сообщил очевидец Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете водитель Mercedes насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что вместе с погибшим проезжую часть переходили еще двое, им удалось отскочить.

«ДТП произошло на пересечении улиц Новосибирская и Санаторная. Водитель иномарки насмерть сбил пешехода, двоим удалось отскочить», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей и сотрудников ГИБДД. Погибший — уроженец Таджикистана. Он получил гражданство РФ только в январе этого года. Отмечается, что водитель не имеет водительских прав.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что автоинспекторы работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП. При получении более подробного комментария от сотрудников ведомства, новость будет обновлена.

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В Екатеринбурге на Вторчермете водитель Mercedes насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что вместе с погибшим проезжую часть переходили еще двое, им удалось отскочить. «ДТП произошло на пересечении улиц Новосибирская и Санаторная. Водитель иномарки насмерть сбил пешехода, двоим удалось отскочить», — рассказал собеседник агентства. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей и сотрудников ГИБДД. Погибший — уроженец Таджикистана. Он получил гражданство РФ только в январе этого года. Отмечается, что водитель не имеет водительских прав. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что автоинспекторы работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП. При получении более подробного комментария от сотрудников ведомства, новость будет обновлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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