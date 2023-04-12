Жители Березников заявили о нехватке детских врачей

13 апреля 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Жители Березников пожаловались на нехватку детских врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Березники (Пермский край) рассказали о нехватке детских врачей. Горожане сообщили о кадровом дефиците медработников в комментарии на странице паблика минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Когда в городе Березники появятся детский хирург и ортопед. Детских врачей у нас не хватает», — написала на странице ведомства жительница Березников. Ее поддержали в комментариях горожане, которые также столкнулись с дефицитом врачей в Березниках. Представители министерства здравоохранения Пермского края ответили в комментарии на странице ведомства «ВКонтакте», что специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при их желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно. Ранее URA.RU писало, что глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко предложил решать проблему кадрового дефицита врачей путем расширения мер их социальной поддержки.

Жители города Березники (Пермский край) рассказали о нехватке детских врачей. Горожане сообщили о кадровом дефиците медработников в комментарии на странице паблика минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Когда в городе Березники появятся детский хирург и ортопед. Детских врачей у нас не хватает», — написала на странице ведомства жительница Березников. Ее поддержали в комментариях горожане, которые также столкнулись с дефицитом врачей в Березниках. Представители министерства здравоохранения Пермского края ответили в комментарии на странице ведомства «ВКонтакте», что специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при их желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно. Ранее URA.RU писало, что глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко предложил решать проблему кадрового дефицита врачей путем расширения мер их социальной поддержки.