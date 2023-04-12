12 апреля 2023

Жители Березников заявили о нехватке детских врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач, медецинский работник
Жители Березников пожаловались на нехватку детских врачей Фото:

Жители города Березники (Пермский край) рассказали о нехватке детских врачей. Горожане сообщили о кадровом дефиците медработников в комментарии на странице паблика минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«Когда в городе Березники появятся детский хирург и ортопед. Детских врачей у нас не хватает», — написала на странице ведомства жительница Березников. Ее поддержали в комментариях горожане, которые также столкнулись с дефицитом врачей в Березниках.

Представители министерства здравоохранения Пермского края ответили в комментарии на странице ведомства «ВКонтакте», что специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при их желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно.

Ранее URA.RU писало, что глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко предложил решать проблему кадрового дефицита врачей путем расширения мер их социальной поддержки.

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Жители города Березники (Пермский край) рассказали о нехватке детских врачей. Горожане сообщили о кадровом дефиците медработников в комментарии на странице паблика минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Когда в городе Березники появятся детский хирург и ортопед. Детских врачей у нас не хватает», — написала на странице ведомства жительница Березников. Ее поддержали в комментариях горожане, которые также столкнулись с дефицитом врачей в Березниках. Представители министерства здравоохранения Пермского края ответили в комментарии на странице ведомства «ВКонтакте», что специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при их желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно. Ранее URA.RU писало, что глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко предложил решать проблему кадрового дефицита врачей путем расширения мер их социальной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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