В Свердловской области запустили фейк об отключении горячей воды на все лето

Глава Рефтинского опровергла информацию об отсутствии воды летом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Рефтинском (Свердловская область) запустили новость, согласно которой во всем городе летом не будет горячей воды. Однако глава городского округа Наталья Мельчакова опровергла эту информацию, назвав новость фейковой.

«Появилась фейковая информация о том, что якобы в Рефтинском будет отключение горячего водоснабжения на все лето», — написала Мельчакова в telegram-канале. Она добавила, что на текущий момент у администрации нет никакой информации об отключении горячей воды.

Ранее неизвестные в ночь на 12 апреля запустили информацию о падении неопознанного летающего объекта на территории Богдановича (Свердловская область). В СМИ и соцсети просочился видеоролик, который позднее оказался фейком. Местные власти среагировали быстро, и той же ночью подтвердили, что видео является фейковым.

Теперь авторов этой инициативы разыскивает полиция, им может грозить колония. Молодой актер из Екатеринбурга, принявший участие в записи фейкового видео, рассказал, что за его работу ему пообещали денег, но в итоге ничего не выплатили.