12 апреля 2023

В Свердловской области запустили фейк об отключении горячей воды на все лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
Глава Рефтинского опровергла информацию об отсутствии воды летом Фото:

В Рефтинском (Свердловская область) запустили новость, согласно которой во всем городе летом не будет горячей воды. Однако глава городского округа Наталья Мельчакова опровергла эту информацию, назвав новость фейковой.

«Появилась фейковая информация о том, что якобы в Рефтинском будет отключение горячего водоснабжения на все лето», — написала Мельчакова в telegram-канале. Она добавила, что на текущий момент у администрации нет никакой информации об отключении горячей воды.

Ранее неизвестные в ночь на 12 апреля запустили информацию о падении неопознанного летающего объекта на территории Богдановича (Свердловская область). В СМИ и соцсети просочился видеоролик, который позднее оказался фейком. Местные власти среагировали быстро, и той же ночью подтвердили, что видео является фейковым.

Теперь авторов этой инициативы разыскивает полиция, им может грозить колония. Молодой актер из Екатеринбурга, принявший участие в записи фейкового видео, рассказал, что за его работу ему пообещали денег, но в итоге ничего не выплатили.

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В Рефтинском (Свердловская область) запустили новость, согласно которой во всем городе летом не будет горячей воды. Однако глава городского округа Наталья Мельчакова опровергла эту информацию, назвав новость фейковой. «Появилась фейковая информация о том, что якобы в Рефтинском будет отключение горячего водоснабжения на все лето», — написала Мельчакова в telegram-канале. Она добавила, что на текущий момент у администрации нет никакой информации об отключении горячей воды. Ранее неизвестные в ночь на 12 апреля запустили информацию о падении неопознанного летающего объекта на территории Богдановича (Свердловская область). В СМИ и соцсети просочился видеоролик, который позднее оказался фейком. Местные власти среагировали быстро, и той же ночью подтвердили, что видео является фейковым. Теперь авторов этой инициативы разыскивает полиция, им может грозить колония. Молодой актер из Екатеринбурга, принявший участие в записи фейкового видео, рассказал, что за его работу ему пообещали денег, но в итоге ничего не выплатили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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