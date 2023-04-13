13 апреля 2023

В закрытом свердловском городе в квартире нашли труп мужчины. Фото

В Лесном при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Спасатели нашли в горящей квартире труп 74-летнего мужчины Фото:

В Лесном (Свердловская область) 13 апреля загорелась квартира жилого дома на Победы, 46. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в пожарной охране города.

«Утром 13 апреля загорелась квартира на улице Победы. Пожарные вскрыли двери при помощи инструмента, в квартире сотрудники МЧС нашли труп мужчины», — пишет пресс-служба пожарной охраны Лесного в соцсети «ВКонтакте».

Остальные жильцы подъезда эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС пояснили, что в квартире горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС.

В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС
В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС
Фото:

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В Лесном (Свердловская область) 13 апреля загорелась квартира жилого дома на Победы, 46. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в пожарной охране города. «Утром 13 апреля загорелась квартира на улице Победы. Пожарные вскрыли двери при помощи инструмента, в квартире сотрудники МЧС нашли труп мужчины», — пишет пресс-служба пожарной охраны Лесного в соцсети «ВКонтакте». Остальные жильцы подъезда эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС пояснили, что в квартире горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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