В Лесном (Свердловская область) 13 апреля загорелась квартира жилого дома на Победы, 46. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в пожарной охране города.
«Утром 13 апреля загорелась квартира на улице Победы. Пожарные вскрыли двери при помощи инструмента, в квартире сотрудники МЧС нашли труп мужчины», — пишет пресс-служба пожарной охраны Лесного в соцсети «ВКонтакте».
Остальные жильцы подъезда эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС пояснили, что в квартире горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС.
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