В закрытом свердловском городе в квартире нашли труп мужчины. Фото

В Лесном при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина

14 апреля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли в горящей квартире труп 74-летнего мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лесном (Свердловская область) 13 апреля загорелась квартира жилого дома на Победы, 46. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в пожарной охране города. «Утром 13 апреля загорелась квартира на улице Победы. Пожарные вскрыли двери при помощи инструмента, в квартире сотрудники МЧС нашли труп мужчины», — пишет пресс-служба пожарной охраны Лесного в соцсети «ВКонтакте». Остальные жильцы подъезда эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС пояснили, что в квартире горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС. В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС Фото: сообщество «Пожарная охрана города Лесной»

В Лесном (Свердловская область) 13 апреля загорелась квартира жилого дома на Победы, 46. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в пожарной охране города. «Утром 13 апреля загорелась квартира на улице Победы. Пожарные вскрыли двери при помощи инструмента, в квартире сотрудники МЧС нашли труп мужчины», — пишет пресс-служба пожарной охраны Лесного в соцсети «ВКонтакте». Остальные жильцы подъезда эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС пояснили, что в квартире горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС.