В Верхней Пышме (Свердловская область) женщины-волонтеры проведут мастер класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте».
«Приглашаем вас на мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В общественной приемной Фонда „Наша Верхняя Пышма“ волонтеры, чудесные женщины, плетут сети каждый день, поэтому после обучения вы сможете в удобное для вас время приходить и делать доброе полезное дело. Просим откликнуться всех неравнодушных, у кого есть желание и возможность помочь нашим парням», — рассказали на странице фонда «Наша Верхняя Пышма».
Мероприятие пройдет 17 апреля в 15:00. На мастер-класс приносить с собой ничего не нужно. Весь необходимый материал предоставляется.
Ранее URA.RU сообщало о жителях Слободо-Туринского района (Свердловская область), которые отправили фуру с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации. Жители собрали для бойцов продукты и необходимые вещи.
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