Свердловские женщины научат желающих плести маскировочные сети. Фото

15 апреля 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Мастер-класс по плетению сетей пройдет 17 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Верхней Пышме (Свердловская область) женщины-волонтеры проведут мастер класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте». «Приглашаем вас на мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В общественной приемной Фонда „Наша Верхняя Пышма“ волонтеры, чудесные женщины, плетут сети каждый день, поэтому после обучения вы сможете в удобное для вас время приходить и делать доброе полезное дело. Просим откликнуться всех неравнодушных, у кого есть желание и возможность помочь нашим парням», — рассказали на странице фонда «Наша Верхняя Пышма». Мероприятие пройдет 17 апреля в 15:00. На мастер-класс приносить с собой ничего не нужно. Весь необходимый материал предоставляется. Ранее URA.RU сообщало о жителях Слободо-Туринского района (Свердловская область), которые отправили фуру с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации. Жители собрали для бойцов продукты и необходимые вещи. Мастер-класс по плетению маскировочных сетей пройдет в Верхней Пышме Фото: страница «Вконтакте» Фонд «Наша Верхняя Пышма»

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщины-волонтеры проведут мастер класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте». «Приглашаем вас на мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В общественной приемной Фонда „Наша Верхняя Пышма“ волонтеры, чудесные женщины, плетут сети каждый день, поэтому после обучения вы сможете в удобное для вас время приходить и делать доброе полезное дело. Просим откликнуться всех неравнодушных, у кого есть желание и возможность помочь нашим парням», — рассказали на странице фонда «Наша Верхняя Пышма». Мероприятие пройдет 17 апреля в 15:00. На мастер-класс приносить с собой ничего не нужно. Весь необходимый материал предоставляется. Ранее URA.RU сообщало о жителях Слободо-Туринского района (Свердловская область), которые отправили фуру с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации. Жители собрали для бойцов продукты и необходимые вещи.