14 апреля 2023

Свердловские женщины научат желающих плести маскировочные сети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по плетению сетей пройдет 17 апреля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщины-волонтеры проведут мастер класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте».

«Приглашаем вас на мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В общественной приемной Фонда „Наша Верхняя Пышма“ волонтеры, чудесные женщины, плетут сети каждый день, поэтому после обучения вы сможете в удобное для вас время приходить и делать доброе полезное дело. Просим откликнуться всех неравнодушных, у кого есть желание и возможность помочь нашим парням», — рассказали на странице фонда «Наша Верхняя Пышма».

Мероприятие пройдет 17 апреля в 15:00. На мастер-класс приносить с собой ничего не нужно. Весь необходимый материал предоставляется.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Слободо-Туринского района (Свердловская область), которые отправили фуру с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации. Жители собрали для бойцов продукты и необходимые вещи.

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей пройдет в Верхней Пышме
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей пройдет в Верхней Пышме
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) женщины-волонтеры проведут мастер класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте». «Приглашаем вас на мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В общественной приемной Фонда „Наша Верхняя Пышма“ волонтеры, чудесные женщины, плетут сети каждый день, поэтому после обучения вы сможете в удобное для вас время приходить и делать доброе полезное дело. Просим откликнуться всех неравнодушных, у кого есть желание и возможность помочь нашим парням», — рассказали на странице фонда «Наша Верхняя Пышма». Мероприятие пройдет 17 апреля в 15:00. На мастер-класс приносить с собой ничего не нужно. Весь необходимый материал предоставляется. Ранее URA.RU сообщало о жителях Слободо-Туринского района (Свердловская область), которые отправили фуру с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации. Жители собрали для бойцов продукты и необходимые вещи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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