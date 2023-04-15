В Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего ребенка

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина избил 13-летнего ребенка. Конфликт произошел из-за их собак, которые сцепились друг с другом в лифте. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили корреспонденту URA.RU, что полицейские начали проверку.
«Служба участковых проведет тщательную проверку по факту агрессивного поведения мужчины. По результатам разбирательства полицейские примут меры реагирования в рамках своей компетенции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 12 апреля в лифте дома на улице Академика Парина, 39. Теперь рассмотрение дела находится на контроле у руководства территориального отдела внутренних дел.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пионерском районе Екатеринбурга четверо подростков набросились на двоих 10-летних детей, начали выпрашивать деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом. Позднее полицейские нашли хулиганов, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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