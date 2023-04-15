15 апреля 2023

Сенатор от ХМАО передал груз в зону СВО для отряда ОМОН из Екатеринбурга. Видео

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Силовые структуры. Пермь, шеврон омон
Груз передан отряду ОМОН «Малахит» из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Привезли легендарному екатеринбургскому отряду ОМОН „Малахит“ колеса для бронетранспортеров „Тигр“. Уверен, что новые колеса для „Тигров“ отличный подарок воинам на Пасху», — говорится в сообщении. Исаков отметил заслуги уральского подразделения и их командира Эдуарда Корякова, который личным примером поддерживает боевой дух и позитивный настрой своих бойцов.

В рамках данной поездки от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано медицинское оборудование. Сотрудники медучреждения были тронуты и благодарны за оказанную помощь и поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Привезли легендарному екатеринбургскому отряду ОМОН „Малахит“ колеса для бронетранспортеров „Тигр“. Уверен, что новые колеса для „Тигров“ отличный подарок воинам на Пасху», — говорится в сообщении. Исаков отметил заслуги уральского подразделения и их командира Эдуарда Корякова, который личным примером поддерживает боевой дух и позитивный настрой своих бойцов. В рамках данной поездки от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано медицинское оборудование. Сотрудники медучреждения были тронуты и благодарны за оказанную помощь и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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