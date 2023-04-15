Сенатор от ХМАО передал груз в зону СВО для отряда ОМОН из Екатеринбурга. Видео

16 апреля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Груз передан отряду ОМОН «Малахит» из Екатеринбурга Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Привезли легендарному екатеринбургскому отряду ОМОН „Малахит“ колеса для бронетранспортеров „Тигр“. Уверен, что новые колеса для „Тигров“ отличный подарок воинам на Пасху», — говорится в сообщении. Исаков отметил заслуги уральского подразделения и их командира Эдуарда Корякова, который личным примером поддерживает боевой дух и позитивный настрой своих бойцов. В рамках данной поездки от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано медицинское оборудование. Сотрудники медучреждения были тронуты и благодарны за оказанную помощь и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Привезли легендарному екатеринбургскому отряду ОМОН „Малахит“ колеса для бронетранспортеров „Тигр“. Уверен, что новые колеса для „Тигров“ отличный подарок воинам на Пасху», — говорится в сообщении. Исаков отметил заслуги уральского подразделения и их командира Эдуарда Корякова, который личным примером поддерживает боевой дух и позитивный настрой своих бойцов. В рамках данной поездки от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано медицинское оборудование. Сотрудники медучреждения были тронуты и благодарны за оказанную помощь и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров.