Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Привезли легендарному екатеринбургскому отряду ОМОН „Малахит“ колеса для бронетранспортеров „Тигр“. Уверен, что новые колеса для „Тигров“ отличный подарок воинам на Пасху», — говорится в сообщении. Исаков отметил заслуги уральского подразделения и их командира Эдуарда Корякова, который личным примером поддерживает боевой дух и позитивный настрой своих бойцов.
В рамках данной поездки от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано медицинское оборудование. Сотрудники медучреждения были тронуты и благодарны за оказанную помощь и поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров.
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