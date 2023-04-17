Свердловские силовики выбрали наказание для мигрантки, пытавшейся продать ребенка

Прокуратура попросила отправить в колонию Айтматову за попытку продажи ребенка в Екатеринбурге
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Силовики попросили отправить Айтматову в колонию общего режима Фото:

Силовики попросили отправить на шесть лет в колонию мигрантку Наргиз Айтматову, которая пыталась продать своего ребенка в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Суд примет решение после удаления в совещательную комнату.

В 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Ее объявление нашли на странице в соцсети, и силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. На месте сделки Айтматову скрутили и доставили в суд, где она признала вину и была отправлена под стражу.

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Силовики попросили отправить на шесть лет в колонию мигрантку Наргиз Айтматову, которая пыталась продать своего ребенка в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Суд примет решение после удаления в совещательную комнату. В 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Ее объявление нашли на странице в соцсети, и силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. На месте сделки Айтматову скрутили и доставили в суд, где она признала вину и была отправлена под стражу.
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