Свердловские силовики выбрали наказание для мигрантки, пытавшейся продать ребенка

Прокуратура попросила отправить в колонию Айтматову за попытку продажи ребенка в Екатеринбурге

17 апреля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Силовики попросили отправить Айтматову в колонию общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики попросили отправить на шесть лет в колонию мигрантку Наргиз Айтматову, которая пыталась продать своего ребенка в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Суд примет решение после удаления в совещательную комнату. В 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Ее объявление нашли на странице в соцсети, и силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. На месте сделки Айтматову скрутили и доставили в суд, где она признала вину и была отправлена под стражу.

Силовики попросили отправить на шесть лет в колонию мигрантку Наргиз Айтматову, которая пыталась продать своего ребенка в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Суд примет решение после удаления в совещательную комнату. В 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Ее объявление нашли на странице в соцсети, и силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. На месте сделки Айтматову скрутили и доставили в суд, где она признала вину и была отправлена под стражу.