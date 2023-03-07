В Екатеринбурге начали судить женщину, пытавшуюся продать своего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Айтматовой Наргиз, подозреваемой в торговле своим ребенком. Екатеринбург , суд, айтматова наргиз
Женщина была задержана после попытки продажи ребенка Фото:

В Екатеринбурге стартовал суд над мигранткой Наргиз Айтматовой, которая пыталась продать своего ребенка за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, который уже приступил к рассмотрению дела по существу», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел летом 2022 года.

По версии следствия, Наргиз Айтматова из-за финансовых проблем решила продать своего ребенка за 300 тысяч рублей. Она выложила соответствующе объявление в соцсетях. Силовики под видом покупателей договорились о встрече и задержали ее на месте преступления. Позднее Айтматова признала свою вину.

Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на задержании работали свердловские борцы с организованной преступностью. По его данным, ранее женщину судили за незаконную торговлю спиртом.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге стартовал суд над мигранткой Наргиз Айтматовой, которая пыталась продать своего ребенка за 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, который уже приступил к рассмотрению дела по существу», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел летом 2022 года. По версии следствия, Наргиз Айтматова из-за финансовых проблем решила продать своего ребенка за 300 тысяч рублей. Она выложила соответствующе объявление в соцсетях. Силовики под видом покупателей договорились о встрече и задержали ее на месте преступления. Позднее Айтматова признала свою вину. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на задержании работали свердловские борцы с организованной преступностью. По его данным, ранее женщину судили за незаконную торговлю спиртом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...