В администрации Екатеринбурга объяснили случай с крысой в гимназии

Мэрия Екатеринбурга: из-за плановой дератизации в гимназии №108 появилась крыса

17 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Из-за плановой дератизации в гимназии появилась крыса, считают в мэрии Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Родители учеников МАОУ гимназии №108 пожаловались на крысу, обнаруженную в обеденном зале образовательного учреждения. В администрации Екатеринбурга считают, что на появление грызуна повлияла плановая дератизация. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «У гимназии №108 заключен договор на дератизацию с ИП „Вашковой Е.И“. Плановая дератизация проведена 11 апреля 2023 года после завершения учебного процесса с последующей генеральной уборкой и проветриванием всех помещений. В следствии чего, 14 апреля 2023 в обеденном зале была обнаружена крыса с признаками отравления», — сказали в администрации города. После обнаружении грызуна была проведена еще одна дератизация. «Также капремонт образовательного учреждения запланирован на 2025—2026 годы», — добавили в мэрии. Ранее ученики гимназии №108 сняли на видео, как по столовой бегают крысы, что вызвало у родителей школьников бурную реакцию. В Роспотребнадзоре уже заинтересовались данной ситуацией.

Родители учеников МАОУ гимназии №108 пожаловались на крысу, обнаруженную в обеденном зале образовательного учреждения. В администрации Екатеринбурга считают, что на появление грызуна повлияла плановая дератизация. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «У гимназии №108 заключен договор на дератизацию с ИП „Вашковой Е.И“. Плановая дератизация проведена 11 апреля 2023 года после завершения учебного процесса с последующей генеральной уборкой и проветриванием всех помещений. В следствии чего, 14 апреля 2023 в обеденном зале была обнаружена крыса с признаками отравления», — сказали в администрации города. После обнаружении грызуна была проведена еще одна дератизация. «Также капремонт образовательного учреждения запланирован на 2025—2026 годы», — добавили в мэрии. Ранее ученики гимназии №108 сняли на видео, как по столовой бегают крысы, что вызвало у родителей школьников бурную реакцию. В Роспотребнадзоре уже заинтересовались данной ситуацией.