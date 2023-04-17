Пермяка осудили за неоднократное изнасилование дочери

Отбывать наказание педофил будет в колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя Горнозаводска (Пермский край) осудили за изнасилование дочери. Пермяк совершал преступление множество раз, за что был осужден на 21 год лишения свободы, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что виновный, оставаясь наедине со своей дочерью, применяя физическую силу, неоднократно совершал изнасилования потерпевшей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы», — говорится на сайте. Отбывать срок виновный будет в колонии строго режима.

Пермяка признали виновным в 15 преступлениях по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Ранее URA.RU рассказывало о двух пермяках, которых осудили за половую связь с несовершеннолетними. Одного из педофилов также осудили и за развратные действия.