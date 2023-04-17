17 апреля 2023

Власти региона усилят контроль над бывшим главным портом Перми

Глава администрации губернатора и вице-премьер вошли в совет директоров АО «Порт Пермь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, портовые краны, набережная камы
Большая часть акций компании принадлежит Росимуществу Фото:

В совет директоров АО «Порт Пермь» вошли и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин и зампредседателя регионального правительства Андрей Алякринский. Об этом свидетельствуют данные об аффилированных лицах организации.

«В совет директоров вошли <…> Александр Смертин и <…> Андрей Алякринский. Еще одним членом совета стал миноритарный акционер Дмитрий Лепешкин», — пишет «Коммерсант-Прикамья», ссылаясь на данные пермской компании. По мнению источников издания, территорию планируют использовать для реализации инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что контролировать «Порт Пермь» от имени региона будут краевые минимущества и минтранспора. В апреле было опубликовано постановления с подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Согласно документу, единственную акцию юрлица в дар региональному правительству должен передать бизнесмен Лепешкин. В открытых источниках указано, что предприниматель является учредителем и руководителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве и Перми. В октябре прошлого года Росимущество стало мажоритарным акционером предприятия.

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В совет директоров АО «Порт Пермь» вошли и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин и зампредседателя регионального правительства Андрей Алякринский. Об этом свидетельствуют данные об аффилированных лицах организации. «В совет директоров вошли <…> Александр Смертин и <…> Андрей Алякринский. Еще одним членом совета стал миноритарный акционер Дмитрий Лепешкин», — пишет «Коммерсант-Прикамья», ссылаясь на данные пермской компании. По мнению источников издания, территорию планируют использовать для реализации инфраструктурных проектов. Ранее сообщалось, что контролировать «Порт Пермь» от имени региона будут краевые минимущества и минтранспора. В апреле было опубликовано постановления с подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Согласно документу, единственную акцию юрлица в дар региональному правительству должен передать бизнесмен Лепешкин. В открытых источниках указано, что предприниматель является учредителем и руководителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве и Перми. В октябре прошлого года Росимущество стало мажоритарным акционером предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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