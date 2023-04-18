Кондитер Айэлита Луковникова из Свердловской области поборется за миллион рублей — ее пригласили поучаствовать в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница».
«На кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Непала. Среди претендентов на победу оказалась 37-летняя Айэлита Луковникова из деревни Андрейково Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.
На отборе, который проходит со звездным кондитером Ренатом Агзамовым, женщина представила пряный торт в виде вагончика. Внутри торта находился шоколадный крем и черносмородиновый соус. Выпуск со свердловчанкой выйдет 18 апреля в 20:00 на телеканале «Пятница». В ходе шоу Агзамов определит, кто станет лучшим кондитером и получит приз в один миллион рублей.
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