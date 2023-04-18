Звездный кондитер Агзамов позвал свердловчанку в свой проект. Фото

Свердловчанка Айэлита Луковникова стала участницей шоу «Кондитер»
© Служба новостей «URA.RU»
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В шоу «Кондитер» участники приготовят сладости из Австралии, Египта, Турции, Японии и другие
В шоу «Кондитер» участники приготовят сладости из Австралии, Египта, Турции, Японии и другие Фото:

Кондитер Айэлита Луковникова из Свердловской области поборется за миллион рублей — ее пригласили поучаствовать в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница».

«На кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Непала. Среди претендентов на победу оказалась 37-летняя Айэлита Луковникова из деревни Андрейково Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.

На отборе, который проходит со звездным кондитером Ренатом Агзамовым, женщина представила пряный торт в виде вагончика. Внутри торта находился шоколадный крем и черносмородиновый соус. Выпуск со свердловчанкой выйдет 18 апреля в 20:00 на телеканале «Пятница». В ходе шоу Агзамов определит, кто станет лучшим кондитером и получит приз в один миллион рублей.

Айэлита Луковникова поборется за звание лучше кондитера
Айэлита Луковникова поборется за звание лучше кондитера
Фото:

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Кондитер Айэлита Луковникова из Свердловской области поборется за миллион рублей — ее пригласили поучаствовать в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «На кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Непала. Среди претендентов на победу оказалась 37-летняя Айэлита Луковникова из деревни Андрейково Свердловской области», — рассказали в пресс-службе. На отборе, который проходит со звездным кондитером Ренатом Агзамовым, женщина представила пряный торт в виде вагончика. Внутри торта находился шоколадный крем и черносмородиновый соус. Выпуск со свердловчанкой выйдет 18 апреля в 20:00 на телеканале «Пятница». В ходе шоу Агзамов определит, кто станет лучшим кондитером и получит приз в один миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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