В ХМАО выставили на продажу четырехэтажных таунхаус с чилаут зоной. Фото

19 апреля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

В доме четыре аэажа и цоколь Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на территории закрытого коттеджного поселка продается четырехэтажный таунхаус с чилаут зоной, включающей джакузи, инфракрасную сауну и солярий. Стоимость объекта, указанная в объявлении на портале Avito составляет 48 миллионов рублей. «Закрытый коттеджный поселок с охраняемой территорией. Таунхаус на берегу реки, при этом находится в центре города. Цокольный этаж: постирочная, техническая зона, зона chill out (джакузи, инфракрасная сауна, солярий)», — сообщает автор объявления. Ремонт выполнен на 90% из европейских отделочных материалов. В доме уникальная мебель с сертификатами, а лестница выполнена по спецзаказу из Германии. Помимо цоколя, в доме расположено еще 4 этажа. На участке перед домом остекленная беседка, качели, зеленая территория. Имеется собственный отапливаемый гараж для одного авто и парковка на четыре машины. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) продается трехэтажный коттедж с зимним садом, спортзалом, бильярдом и настольным теннисом за 43 миллиона рублей. На участке 18 соток помимо дома расположена баня и склад. Ремонт выполнен из европейских материалов Avito Джакузи в зоне чилаут Avito Лестница выполнена по спецзаказу из Германии Avito

В Сургуте (ХМАО) на территории закрытого коттеджного поселка продается четырехэтажный таунхаус с чилаут зоной, включающей джакузи, инфракрасную сауну и солярий. Стоимость объекта, указанная в объявлении на портале Avito составляет 48 миллионов рублей. «Закрытый коттеджный поселок с охраняемой территорией. Таунхаус на берегу реки, при этом находится в центре города. Цокольный этаж: постирочная, техническая зона, зона chill out (джакузи, инфракрасная сауна, солярий)», — сообщает автор объявления. Ремонт выполнен на 90% из европейских отделочных материалов. В доме уникальная мебель с сертификатами, а лестница выполнена по спецзаказу из Германии. Помимо цоколя, в доме расположено еще 4 этажа. На участке перед домом остекленная беседка, качели, зеленая территория. Имеется собственный отапливаемый гараж для одного авто и парковка на четыре машины. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) продается трехэтажный коттедж с зимним садом, спортзалом, бильярдом и настольным теннисом за 43 миллиона рублей. На участке 18 соток помимо дома расположена баня и склад.