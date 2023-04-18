В Сургуте (ХМАО) на территории закрытого коттеджного поселка продается четырехэтажный таунхаус с чилаут зоной, включающей джакузи, инфракрасную сауну и солярий. Стоимость объекта, указанная в объявлении на портале Avito составляет 48 миллионов рублей.
«Закрытый коттеджный поселок с охраняемой территорией. Таунхаус на берегу реки, при этом находится в центре города. Цокольный этаж: постирочная, техническая зона, зона chill out (джакузи, инфракрасная сауна, солярий)», — сообщает автор объявления. Ремонт выполнен на 90% из европейских отделочных материалов. В доме уникальная мебель с сертификатами, а лестница выполнена по спецзаказу из Германии.
Помимо цоколя, в доме расположено еще 4 этажа. На участке перед домом остекленная беседка, качели, зеленая территория. Имеется собственный отапливаемый гараж для одного авто и парковка на четыре машины.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) продается трехэтажный коттедж с зимним садом, спортзалом, бильярдом и настольным теннисом за 43 миллиона рублей. На участке 18 соток помимо дома расположена баня и склад.
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