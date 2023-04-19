Пиарщик Ширшиков, оскорбивший Татарского, доставлен в суд в Екатеринбурге

Ярослав Ширшиков задержан за оправдание терроризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский пиарщик Ярослав Ширшиков, который подозревается в оправдании терроризма из-за слов о погибшем военкоре Владлене Татарском, доставлен в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Ширшикова привезли в Верх-Исетский суд на «Газели», — сообщил корреспондент. По версии источника URA.RU, суд примет решение отправить его под арест.

Ширшиков был задержан 18 апреля по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для этого стали высказывания пиарщика, опубликованные в его telegram-канале. Там Ширшиков оскорблял погибшего во время теракта Татарского и, по данным силовиков, оправдывал сам теракт.