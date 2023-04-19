Пиарщик Ширшиков, оскорбивший Татарского, доставлен в суд в Екатеринбурге

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Публичные слушания по изменениям в устав ЕГД. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Ярослав Ширшиков задержан за оправдание терроризма Фото:

Свердловский пиарщик Ярослав Ширшиков, который подозревается в оправдании терроризма из-за слов о погибшем военкоре Владлене Татарском, доставлен в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Ширшикова привезли в Верх-Исетский суд на «Газели», — сообщил корреспондент. По версии источника URA.RU, суд примет решение отправить его под арест.

Ширшиков был задержан 18 апреля по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для этого стали высказывания пиарщика, опубликованные в его telegram-канале. Там Ширшиков оскорблял погибшего во время теракта Татарского и, по данным силовиков, оправдывал сам теракт.

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Свердловский пиарщик Ярослав Ширшиков, который подозревается в оправдании терроризма из-за слов о погибшем военкоре Владлене Татарском, доставлен в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ширшикова привезли в Верх-Исетский суд на «Газели», — сообщил корреспондент. По версии источника URA.RU, суд примет решение отправить его под арест. Ширшиков был задержан 18 апреля по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для этого стали высказывания пиарщика, опубликованные в его telegram-канале. Там Ширшиков оскорблял погибшего во время теракта Татарского и, по данным силовиков, оправдывал сам теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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