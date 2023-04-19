В Нижневартовске готовят к открытию новые KFC под брендом Rostic’s

20 апреля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

У старых ресторанов начали менять вывески Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию обновленные рестораны KFC. На старых точках фастфуда рядом с торговым центром «Югра Молл», а также внутри него на фудкорте устанавливают вывески под брендом Rostic’s. Об этом URA.RU рассказали в самом ТЦ. «Конечная дата открытия пока неизвестна, сейчас готовятся к открытию. Уже меняют вывески как внутри на фудкорте, так и снаружи. Также рядом стоящее здание, где был KFC-драйв, меняют логотипы», — прокомментировали журналисту агентства в отделе маркетинга торгового центра. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию о грядущем открытии. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны быстрого питания KFC начали менять свои вывески на Rostic’s. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию обновленные рестораны KFC. На старых точках фастфуда рядом с торговым центром «Югра Молл», а также внутри него на фудкорте устанавливают вывески под брендом Rostic’s. Об этом URA.RU рассказали в самом ТЦ. «Конечная дата открытия пока неизвестна, сейчас готовятся к открытию. Уже меняют вывески как внутри на фудкорте, так и снаружи. Также рядом стоящее здание, где был KFC-драйв, меняют логотипы», — прокомментировали журналисту агентства в отделе маркетинга торгового центра. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию о грядущем открытии. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны быстрого питания KFC начали менять свои вывески на Rostic’s. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.