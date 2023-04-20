Свердловские силовики собирают бойцов для отправки в зону СВО

Росгвардия приглашает свердловчан на службу в Запорожской области

20 апреля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предлагают высокую зарплату и компенсацию проживания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловское управление Росгвардии приглашает жителей Свердловской области и других регионов РФ на службу в подразделения Запорожской области. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. «Граждане, проживающие на территории Свердловской области, по вопросам поступления на службу в подразделения Управления Росгвардии по Запорожской области могут обращаться по телефонам: 8(343)251-47-21, 8(343)251-45-90», — говорится в сообщении. Среди требований возраст до 50 лет (для офицеров — до 55), российское гражданство, отсутствие судимости и образование не ниже среднего. Будущим сотрудникам предлагают высокую зарплату — почти до 200 тысяч рублей. Кроме этого, им предоставят форму, помогут с арендой квартиры и будут бесплатно лечить. На пенсию силовики смогут выйти уже после 20 лет службы и получат удостоверение ветерана боевых действий. Если устроившийся сотрудник решит уехать в отпуск, его отпустят на определенное время. Длительность отпуска может быть увеличена за стаж. Претенденты будут назначены в спецподразделения ОМОН и СОБР, а также в отделы ведомственной охраны и выдачи лицензий.

Свердловское управление Росгвардии приглашает жителей Свердловской области и других регионов РФ на службу в подразделения Запорожской области. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. «Граждане, проживающие на территории Свердловской области, по вопросам поступления на службу в подразделения Управления Росгвардии по Запорожской области могут обращаться по телефонам: 8(343)251-47-21, 8(343)251-45-90», — говорится в сообщении. Среди требований возраст до 50 лет (для офицеров — до 55), российское гражданство, отсутствие судимости и образование не ниже среднего. Будущим сотрудникам предлагают высокую зарплату — почти до 200 тысяч рублей. Кроме этого, им предоставят форму, помогут с арендой квартиры и будут бесплатно лечить. На пенсию силовики смогут выйти уже после 20 лет службы и получат удостоверение ветерана боевых действий. Если устроившийся сотрудник решит уехать в отпуск, его отпустят на определенное время. Длительность отпуска может быть увеличена за стаж. Претенденты будут назначены в спецподразделения ОМОН и СОБР, а также в отделы ведомственной охраны и выдачи лицензий.