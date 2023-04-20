Избранных учителей Пермского края отправят в круиз

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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, прогулка, кама, лето, корабль, круиз, теплоход
Путешествие запланировано на май Фото:

В Пермском крае министерство образования организует речной круиз для учителей. По маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на теплоходе отправятся только 122 педагога. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам, следует из письма министерства в адрес мэрий и школ.

«Общая численность участников мероприятия — 132 человека, в том числе, оргкоманда мероприятия — 10 человек», — указано в положении о круизе, который назвали педагогическим этнофестивалем «На берегах Камы». На каждый муниципалитет выделена определенная квота от одного до 17 человек.

Путешествие педагогов запланировано с 5 по 9 мая. В развлекательной программе концерты, дискотеки, мастер-классы и экскурсии по городам, а в деловой — встречи с коллегами из Татарстана, тренинги и «диалоги без галстуков» с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной.

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В Пермском крае министерство образования организует речной круиз для учителей. По маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на теплоходе отправятся только 122 педагога. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам, следует из письма министерства в адрес мэрий и школ. «Общая численность участников мероприятия — 132 человека, в том числе, оргкоманда мероприятия — 10 человек», — указано в положении о круизе, который назвали педагогическим этнофестивалем «На берегах Камы». На каждый муниципалитет выделена определенная квота от одного до 17 человек. Путешествие педагогов запланировано с 5 по 9 мая. В развлекательной программе концерты, дискотеки, мастер-классы и экскурсии по городам, а в деловой — встречи с коллегами из Татарстана, тренинги и «диалоги без галстуков» с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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