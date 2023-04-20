Избранных учителей Пермского края отправят в круиз

Путешествие запланировано на май Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае министерство образования организует речной круиз для учителей. По маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на теплоходе отправятся только 122 педагога. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам, следует из письма министерства в адрес мэрий и школ.

«Общая численность участников мероприятия — 132 человека, в том числе, оргкоманда мероприятия — 10 человек», — указано в положении о круизе, который назвали педагогическим этнофестивалем «На берегах Камы». На каждый муниципалитет выделена определенная квота от одного до 17 человек.

Путешествие педагогов запланировано с 5 по 9 мая. В развлекательной программе концерты, дискотеки, мастер-классы и экскурсии по городам, а в деловой — встречи с коллегами из Татарстана, тренинги и «диалоги без галстуков» с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной.