22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Пермском крае оппозиция победила на выборах в думу Добрянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы, архив. Пермь, выборы, уик, урна для голосования
В думу Добрянки избрали представителя ЛДПР Фото:

По итогам подсчета голосов в думу Добрянского городского округа был избран представитель партии ЛДПР. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы».

«В думу Добрянского городского округа избран Антон Вдовин, партия ЛДПР. Избирательный округ №19», — указано на сайте информационной системы.

На территории региона работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.

Ранее URA.RU писало, что в Добрянском городском округе Пермского края жители продемонстрировали самую высокую явку на дополнительных выборах депутатов в думы трех округов. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.

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По итогам подсчета голосов в думу Добрянского городского округа был избран представитель партии ЛДПР. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы». «В думу Добрянского городского округа избран Антон Вдовин, партия ЛДПР. Избирательный округ №19», — указано на сайте информационной системы. На территории региона работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны. Ранее URA.RU писало, что в Добрянском городском округе Пермского края жители продемонстрировали самую высокую явку на дополнительных выборах депутатов в думы трех округов. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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