В Пермском крае оппозиция победила на выборах в думу Добрянки

По итогам подсчета голосов в думу Добрянского городского округа был избран представитель партии ЛДПР. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы».
«В думу Добрянского городского округа избран Антон Вдовин, партия ЛДПР. Избирательный округ №19», — указано на сайте информационной системы.
На территории региона работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.
Ранее URA.RU писало, что в Добрянском городском округе Пермского края жители продемонстрировали самую высокую явку на дополнительных выборах депутатов в думы трех округов. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
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