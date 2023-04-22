Самые высокую явку на выборах в Пермском крае показывают жители Полазны

Жители Полазны (Добрянский округ) демонстрируют саму высокую явку в рамках проведения дополнительных выборов депутатов в думы трех округов Пермского края. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
«По состоянию на 15 часов средняя явка по Пермскому краю составила 10,44% избирателей (704 человека). Самая высокий показатель на довыборах в Полазне (почти 17%)», — указано в telegram-канале избиркома.
Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании «Единой России» на довыборах депутата пермского заксобрания примет участие советник губернатора Пермского края, призер Олимпиады Альберт Демченко. Он лично подал документы на праймериз.
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