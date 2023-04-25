В Свердловской области обнаружена опасная зараженная свинина

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Свердловская свинина оказалась заражена бактериями Фото:

В свинине, которую собирались привезти на одно из свердловских предприятий, нашли опасные бактерии сальмонеллеза. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.

«Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы при проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявили сальмонеллы группы В», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там объяснили, что эта бактерия может вызвать серьезное заболевание кишечника.

Патоген мог попасть в мясо на любом этапе производства. Заражение могло произойти, когда мясо хранилось или доставлялось на предприятие. Бактерии очень живучие и могут сохраняться при низких температурах, стойкие к антибиотикам и другим воздействиям.

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В свинине, которую собирались привезти на одно из свердловских предприятий, нашли опасные бактерии сальмонеллеза. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы при проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявили сальмонеллы группы В», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там объяснили, что эта бактерия может вызвать серьезное заболевание кишечника. Патоген мог попасть в мясо на любом этапе производства. Заражение могло произойти, когда мясо хранилось или доставлялось на предприятие. Бактерии очень живучие и могут сохраняться при низких температурах, стойкие к антибиотикам и другим воздействиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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