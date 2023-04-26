В Челябинске продают мотоцикл по цене трехкомнатной квартиры. Скрин

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Клипарт_2. Ноябрь. Ханты-Мансийск, мотоцикл, харлей, harley-davidson, байк
Самый дорогой мотоцикл в регионе, Harley-Davidson, продают за 4 млн 220 тысяч рублей Фото:

В Челябинске продают мотоцикл по цене трехкомнатной квартиры рядом с центром города. Harley-Davidson 2019 года выставлен через представительство дилера за 4 млн 220 тысяч рублей. Такая сумма ровняется стоимости трехкомнатной квартиры в Калининском и Советском районах Челябинска.

«Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide Limited, 2019 года куплен в дилерском центре. Помимо того, что с завода хорошо укомплектован, клиент сделал тюнинг», — написано в объявлении дилерского центра на сайте «Авито».

Мотоцикл из США имеет V-образный двухцилиндровый двигатель на 90 лошадиных сил. С объемом в 1868 куб. см Harley работает на высоких мощностях. Расход топлива при этом тоже высокий. Производителем модель отмечена как туристическая, а продавец отметил ее готовность к «кругосветкам».

Среди улучшений не менее 19 пунктов: от музыкальной системы до регулировки сидения. Мотоцикл имеет датчики давления в колесах, антибукс, антизанос, переговорное устройство и ветрозащиту. В объявлении также уточнили, что владелец понимает важность аккуратного использования и особенности тюнинга, так как уже имеет три мотоцикла от Harley.

Самый дорогой автомобиль в регионе был замечен в Магнитогорске. Менеджер автосалона уточнил URA.RU, что цена на Mercedes-Benz G-класс AMG начинается от 30 млн рублей.

Согласно ПТС, у мотоцикла был один владелец
Согласно ПТС, у мотоцикла был один владелец
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В Челябинске продают мотоцикл по цене трехкомнатной квартиры рядом с центром города. Harley-Davidson 2019 года выставлен через представительство дилера за 4 млн 220 тысяч рублей. Такая сумма ровняется стоимости трехкомнатной квартиры в Калининском и Советском районах Челябинска. «Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide Limited, 2019 года куплен в дилерском центре. Помимо того, что с завода хорошо укомплектован, клиент сделал тюнинг», — написано в объявлении дилерского центра на сайте «Авито». Мотоцикл из США имеет V-образный двухцилиндровый двигатель на 90 лошадиных сил. С объемом в 1868 куб. см Harley работает на высоких мощностях. Расход топлива при этом тоже высокий. Производителем модель отмечена как туристическая, а продавец отметил ее готовность к «кругосветкам». Среди улучшений не менее 19 пунктов: от музыкальной системы до регулировки сидения. Мотоцикл имеет датчики давления в колесах, антибукс, антизанос, переговорное устройство и ветрозащиту. В объявлении также уточнили, что владелец понимает важность аккуратного использования и особенности тюнинга, так как уже имеет три мотоцикла от Harley. Самый дорогой автомобиль в регионе был замечен в Магнитогорске. Менеджер автосалона уточнил URA.RU, что цена на Mercedes-Benz G-класс AMG начинается от 30 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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