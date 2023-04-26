Сотрудница Росгвардии отсудила у РФ 1,4 млн за незаконный приговор

27 апреля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Пермячка использовала свое право на реабилитацию в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудница ФГУП «Охрана» Росгвардии Марина Рудакова отсудила у Российской Федерации 1,4 млн рублей. Это компенсация за незаконный приговор 2020 года, когда обидевшийся на Рудакову сожитель избил ее посреди улицы, а после того, как женщина засудила его, подал аналогичный встречный иск. Тогда пермячка была признана виновной и ей пришлось подметать тротуары и мыть подъезды. «В 2020 году, когда Марина Рудакова шла на работу, когда на нее набросился сожитель и избил женщину посреди улицы. За помощью пермячка обратилась в ближайший магазин, после чего в правоохранительные органы. Суд признал ее сожителя виновным в нанесении побоев и обязал отработать 140 часов. Тогда мужчина написал на Рудакову заявление, якобы она тоже его избила и даже предоставил правоохранителям доказательства. Сотрудницу Росгвардии также признали виновной и назначили ей аналогичное наказание — 140 часов обязательных работ», — передает «РБК-Пермь». Как выяснилось позже мужчина из ревности оговорил свою сожительницу. А для того, чтобы предоставить полицейским доказательства побоев он поехал в лес, где бросался на деревья, спустя сутки мужчина пришел к медикам и рассказал, как его избила сожительница. После того, как Рудакова была полностью оправдана, она получила право на реабилитацию, чем и воспользовалась. Женщина не только отсудила 1,4 миллиона за незаконный приговор, но и сохранила за собой рабочее место в ФГУКП «Охрана». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница ФГУП «Охрана» Росгвардии Марина Рудакова отсудила у Российской Федерации 1,4 млн рублей. Это компенсация за незаконный приговор 2020 года, когда обидевшийся на Рудакову сожитель избил ее посреди улицы, а после того, как женщина засудила его, подал аналогичный встречный иск. Тогда пермячка была признана виновной и ей пришлось подметать тротуары и мыть подъезды. «В 2020 году, когда Марина Рудакова шла на работу, когда на нее набросился сожитель и избил женщину посреди улицы. За помощью пермячка обратилась в ближайший магазин, после чего в правоохранительные органы. Суд признал ее сожителя виновным в нанесении побоев и обязал отработать 140 часов. Тогда мужчина написал на Рудакову заявление, якобы она тоже его избила и даже предоставил правоохранителям доказательства. Сотрудницу Росгвардии также признали виновной и назначили ей аналогичное наказание — 140 часов обязательных работ», — передает «РБК-Пермь». Как выяснилось позже мужчина из ревности оговорил свою сожительницу. А для того, чтобы предоставить полицейским доказательства побоев он поехал в лес, где бросался на деревья, спустя сутки мужчина пришел к медикам и рассказал, как его избила сожительница. После того, как Рудакова была полностью оправдана, она получила право на реабилитацию, чем и воспользовалась. Женщина не только отсудила 1,4 миллиона за незаконный приговор, но и сохранила за собой рабочее место в ФГУКП «Охрана».