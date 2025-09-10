Пермские власти объявили грызунам войну

В Перми с 15 сентября стартует месячник плановой дератизации. Осенний этап борьбы с грызунами охватит все городские объекты — от образовательных учреждений и бизнес-центров до многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В Перми 15 сентября начинается осенний этап общегородской дератизации. В течение месяца плановые мероприятия по уничтожению грызунов пройдут на всей территории города. Аналогичная сплошная обработка уже проводилась весной», — рассказали в городской администрации.
К участию в дератизации привлечен широкий круг организаций. В списке — муниципальные и казенные учреждения, школы и детсады, деловые и культурные центры, производственные предприятия, объекты торговли, а также управляющие компании, ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы и дачные некоммерческие объединения.
Особое внимание уделяется жилому фонду. Управляющим организациям поручено обеспечить систематическую обработку подвалов и мусорокамер от грызунов, а также перекрыть им доступ в эти помещения. Осенью численность популяции грызунов достигает пика, что повышает риски распространения инфекционных заболеваний, включая особо опасные, и гельминтозов. Кроме того, грызуны наносят значительный материальный ущерб, портя продукты и повреждая конструкции зданий.
Проведение дератизации направлено на снижение численности вредителей и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Если управляющая компания бездействует, то жители могут направить жалобу с фото- и видеодоказательствами в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения нарушителей к ответственности.
