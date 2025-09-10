Пермские власти объявили грызунам войну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мыши могут переносить опасные для человека заболевания (архивное фото)
Мыши могут переносить опасные для человека заболевания (архивное фото) Фото:

В Перми с 15 сентября стартует месячник плановой дератизации. Осенний этап борьбы с грызунами охватит все городские объекты — от образовательных учреждений и бизнес-центров до многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В Перми 15 сентября начинается осенний этап общегородской дератизации. В течение месяца плановые мероприятия по уничтожению грызунов пройдут на всей территории города. Аналогичная сплошная обработка уже проводилась весной», — рассказали в городской администрации.

К участию в дератизации привлечен широкий круг организаций. В списке — муниципальные и казенные учреждения, школы и детсады, деловые и культурные центры, производственные предприятия, объекты торговли, а также управляющие компании, ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы и дачные некоммерческие объединения.

Особое внимание уделяется жилому фонду. Управляющим организациям поручено обеспечить систематическую обработку подвалов и мусорокамер от грызунов, а также перекрыть им доступ в эти помещения. Осенью численность популяции грызунов достигает пика, что повышает риски распространения инфекционных заболеваний, включая особо опасные, и гельминтозов. Кроме того, грызуны наносят значительный материальный ущерб, портя продукты и повреждая конструкции зданий.

Проведение дератизации направлено на снижение численности вредителей и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Если управляющая компания бездействует, то жители могут направить жалобу с фото- и видеодоказательствами в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения нарушителей к ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с 15 сентября стартует месячник плановой дератизации. Осенний этап борьбы с грызунами охватит все городские объекты — от образовательных учреждений и бизнес-центров до многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте мэрии. «В Перми 15 сентября начинается осенний этап общегородской дератизации. В течение месяца плановые мероприятия по уничтожению грызунов пройдут на всей территории города. Аналогичная сплошная обработка уже проводилась весной», — рассказали в городской администрации. К участию в дератизации привлечен широкий круг организаций. В списке — муниципальные и казенные учреждения, школы и детсады, деловые и культурные центры, производственные предприятия, объекты торговли, а также управляющие компании, ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы и дачные некоммерческие объединения. Особое внимание уделяется жилому фонду. Управляющим организациям поручено обеспечить систематическую обработку подвалов и мусорокамер от грызунов, а также перекрыть им доступ в эти помещения. Осенью численность популяции грызунов достигает пика, что повышает риски распространения инфекционных заболеваний, включая особо опасные, и гельминтозов. Кроме того, грызуны наносят значительный материальный ущерб, портя продукты и повреждая конструкции зданий. Проведение дератизации направлено на снижение численности вредителей и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Если управляющая компания бездействует, то жители могут направить жалобу с фото- и видеодоказательствами в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения нарушителей к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...