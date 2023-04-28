Путин признал ветеранами всех участников СВО

28 апреля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Все участники СВО получат статус ветеранов, указ об этом подписал Владимир Путин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все участники специальной военной операции, а также ополченцы Донбасса получат статус ветеранов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Все они смогут претендовать на социальные гарантии, предусмотренные для ветеранов. «Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной республике с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также указ вводит статус инвалида боевых действий для этих лиц, если они получили инвалидность в ходе боевых действий. Ранее сообщалось, что соответствующие поправки были одобрены Госдумой России. Нижняя палата парламента эти поправки на рассмотрение в феврале 2023 года, передает RT.

Все участники специальной военной операции, а также ополченцы Донбасса получат статус ветеранов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Все они смогут претендовать на социальные гарантии, предусмотренные для ветеранов. «Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной республике с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также указ вводит статус инвалида боевых действий для этих лиц, если они получили инвалидность в ходе боевых действий. Ранее сообщалось, что соответствующие поправки были одобрены Госдумой России. Нижняя палата парламента эти поправки на рассмотрение в феврале 2023 года, передает RT.