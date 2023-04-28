Путин признал ветеранами всех участников СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Все участники СВО получат статус ветеранов, указ об этом подписал Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Все участники специальной военной операции, а также ополченцы Донбасса получат статус ветеранов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Все они смогут претендовать на социальные гарантии, предусмотренные для ветеранов.

«Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной республике с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также указ вводит статус инвалида боевых действий для этих лиц, если они получили инвалидность в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что соответствующие поправки были одобрены Госдумой России. Нижняя палата парламента эти поправки на рассмотрение в феврале 2023 года, передает RT.

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Все участники специальной военной операции, а также ополченцы Донбасса получат статус ветеранов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Все они смогут претендовать на социальные гарантии, предусмотренные для ветеранов. «Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной республике с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также указ вводит статус инвалида боевых действий для этих лиц, если они получили инвалидность в ходе боевых действий. Ранее сообщалось, что соответствующие поправки были одобрены Госдумой России. Нижняя палата парламента эти поправки на рассмотрение в феврале 2023 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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