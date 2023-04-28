Путин подписал указ о признании всех участников СВО ветеранами

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ, признающий ветеранами участников СВО Фото:

Все участники специальной военной операции будут признаны ветеранами и смогут претендовать на все полагающиеся льготы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

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Все участники специальной военной операции будут признаны ветеранами и смогут претендовать на все полагающиеся льготы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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