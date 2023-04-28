Путин подписал указ о признании всех участников СВО ветеранами

Владимир Путин подписал указ, признающий ветеранами участников СВО
Все участники специальной военной операции будут признаны ветеранами и смогут претендовать на все полагающиеся льготы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!