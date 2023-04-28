В Чехии раскрыли, как США мешают миру на Украине

Чешский эксперт Богбот: подстрекательство США мешает установить мир на Украине

28 апреля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

США затягивают конфликт на Украине, поставляя оружие, заявил Давид Богбот Фото: Министерство обороны Великобритании Политический курс президента США Джо Байдена мешает установить на Украине мир. Об этом заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот из Чехии. «Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — заявил Богбот в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy . Он отметил, что многие украинцы осознают необходимость урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США выгодно затягивать конфликт на Украине. При победе бизнесмена Дональда Трампа на выборах на пост президента США в 2024 году конфликт на Украине может закончиться. После начала спецоперации США стали лидерами по поставкам военной помощи Украине. В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны Запада перестать спонсировать Украину оружием. По его словам, поставки техники только продлевают противостояние Киева и Москвы. Президент Украина Владимир Зеленский в январе заявил, что поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины, передает «Национальная служба новостей».

Политический курс президента США Джо Байдена мешает установить на Украине мир. Об этом заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот из Чехии. «Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — заявил Богбот в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy. Он отметил, что многие украинцы осознают необходимость урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США выгодно затягивать конфликт на Украине. При победе бизнесмена Дональда Трампа на выборах на пост президента США в 2024 году конфликт на Украине может закончиться. После начала спецоперации США стали лидерами по поставкам военной помощи Украине. В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны Запада перестать спонсировать Украину оружием. По его словам, поставки техники только продлевают противостояние Киева и Москвы. Президент Украина Владимир Зеленский в январе заявил, что поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины, передает «Национальная служба новостей».