Mash: с Останкинской башни упал промышленный альпинист и выжил

02 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Альпинист упал с первого этажа башни Фото: Анна Майорова © URA.RU Промышленный альпинист выжил после падения с Останкинской башни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash, отмечая, что он упал с первого этажа. «Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает», — передает telegram-канал Mash. Мужчина находится под наблюдением врачей. Он получил мало повреждений, потому что упал с первого этажа. Telegram-канал «112» отметил, что во время падения мужчина повредил правую голень.

Промышленный альпинист выжил после падения с Останкинской башни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash, отмечая, что он упал с первого этажа. «Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает», — передает telegram-канал Mash. Мужчина находится под наблюдением врачей. Он получил мало повреждений, потому что упал с первого этажа. Telegram-канал «112» отметил, что во время падения мужчина повредил правую голень.