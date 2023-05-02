Mash: с Останкинской башни упал промышленный альпинист и выжил

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Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, мойка окон, верхолаз, промышленный альпинист, мойщик окон
Альпинист упал с первого этажа башни Фото:

Промышленный альпинист выжил после падения с Останкинской башни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash, отмечая, что он упал с первого этажа.

«Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает», — передает telegram-канал Mash. Мужчина находится под наблюдением врачей. Он получил мало повреждений, потому что упал с первого этажа. Telegram-канал «112» отметил, что во время падения мужчина повредил правую голень.

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Промышленный альпинист выжил после падения с Останкинской башни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash, отмечая, что он упал с первого этажа. «Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает», — передает telegram-канал Mash. Мужчина находится под наблюдением врачей. Он получил мало повреждений, потому что упал с первого этажа. Telegram-канал «112» отметил, что во время падения мужчина повредил правую голень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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