Mash: с Останкинской башни упал промышленный альпинист и выжил

Альпинист упал с первого этажа башни
Промышленный альпинист выжил после падения с Останкинской башни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash, отмечая, что он упал с первого этажа.
«Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает», — передает telegram-канал Mash. Мужчина находится под наблюдением врачей. Он получил мало повреждений, потому что упал с первого этажа. Telegram-канал «112» отметил, что во время падения мужчина повредил правую голень.
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