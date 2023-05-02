В Челябинск 2 мая приехали хоккеисты сборной Белоруссии. В рамках тура сборной России «Большой тур» между командами состоится сразу несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, турнир открыли губернатор Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко.
«Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
Третьяк назвал турнир праздником для Челябинска. По его словам, областной центр любит хоккей, а глава региона активно участвует в его развитии. Башко, в свою очередь, подчеркнул, что на турнире будет много красивых матчей. Он пожелал спортсменам честной борьбы.
Для Алексея Текслера приготовили именной свитер
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Алексей Текслер, Владислав Третьяк и Андрей Башко произвели символическое вбрасывание шайбы.
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В Челябинске между командами состоится две игры
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В Челябинск 2 мая приехали хоккеисты сборной Белоруссии. В рамках тура сборной России «Большой тур» между командами состоится сразу несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, турнир открыли губернатор Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. «Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. Третьяк назвал турнир праздником для Челябинска. По его словам, областной центр любит хоккей, а глава региона активно участвует в его развитии. Башко, в свою очередь, подчеркнул, что на турнире будет много красивых матчей. Он пожелал спортсменам честной борьбы.