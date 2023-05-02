В Челябинск приехали белорусские хоккеисты. Фото

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хк Трактор хк Локомотив. Челябинск., шайба, клюшка, вбрасывание, хоккей
В Челябинске команда сборной России встретится со сборной Белоруссии Фото:

В Челябинск 2 мая приехали хоккеисты сборной Белоруссии. В рамках тура сборной России «Большой тур» между командами состоится сразу несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, турнир открыли губернатор Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко.

«Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Третьяк назвал турнир праздником для Челябинска. По его словам, областной центр любит хоккей, а глава региона активно участвует в его развитии. Башко, в свою очередь, подчеркнул, что на турнире будет много красивых матчей. Он пожелал спортсменам честной борьбы.

Для Алексея Текслера приготовили именной свитер
Для Алексея Текслера приготовили именной свитер
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Алексей Текслер, Владислав Третьяк и Андрей Башко произвели символическое вбрасывание шайбы.
Алексей Текслер, Владислав Третьяк и Андрей Башко произвели символическое вбрасывание шайбы.
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В Челябинске между командами состоится две игры
В Челябинске между командами состоится две игры
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В Челябинск 2 мая приехали хоккеисты сборной Белоруссии. В рамках тура сборной России «Большой тур» между командами состоится сразу несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, турнир открыли губернатор Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. «Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. Третьяк назвал турнир праздником для Челябинска. По его словам, областной центр любит хоккей, а глава региона активно участвует в его развитии. Башко, в свою очередь, подчеркнул, что на турнире будет много красивых матчей. Он пожелал спортсменам честной борьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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