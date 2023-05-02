В Челябинске команда сборной России встретится со сборной Белоруссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 2 мая приехали хоккеисты сборной Белоруссии. В рамках тура сборной России «Большой тур» между командами состоится сразу несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, турнир открыли губернатор Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко.

«Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Третьяк назвал турнир праздником для Челябинска. По его словам, областной центр любит хоккей, а глава региона активно участвует в его развитии. Башко, в свою очередь, подчеркнул, что на турнире будет много красивых матчей. Он пожелал спортсменам честной борьбы.

Для Алексея Текслера приготовили именной свитер Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер, Владислав Третьяк и Андрей Башко произвели символическое вбрасывание шайбы. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области