Челябинское село Париж претендует на победу в проекте «Малая Родина Первых»

Село Париж в Челябинской области участвует в конкурсе всероссийского проекта «Малая Родина Первых». Инициатива направлена на то, чтобы молодежь по-новому взглянула на свои малые города и села и сохранила связь поколений, рассказала URA.RU председатель регионального отделения Движения Первых Светлана Буравова.
«Проект „Малая Родина Первых“ — это возможность для молодежи по-новому взглянуть на родные места и сохранить связь поколений. Для нас важно, чтобы ребята видели, что даже небольшие населенные пункты могут быть центрами притяжения и хранить уникальные традиции», — отметила Буравова.
Участников проекта определят голосованием в социальных сетях председателя Правления Движения Первых Артура Орлова. Жители могут выбрать малый город или село своего региона, а три территории-победителя снимут собственные сюжеты и расскажут о своей родине всей стране.
«Село Париж в Челябинской области — яркий пример того, как маленькое поселение может стать узнаваемым далеко за пределами региона. Мы уверены, что участие села Париж в проекте сможет показать всей стране, насколько самобытны и интересны наши уральские территории, а для молодежи это станет стимулом гордиться родным краем и проявлять себя в его развитии», — добавила Буравова.
Она подчеркнула, что в Челябинской области особое внимание развитию малых городов и сел уделяет губернатор Алексей Текслер. По словам Буравовой, его поддержка привлекает внимание к исторической ценности территорий. Такой подход позволяет молодежи видеть в малых населенных пунктах не только прошлое, но и будущее региона.
Париж в Нагайбакском районе выделяется не только необычным названием и историей основания, но и уникальными событиями. Здесь проходят «Парижский полумарафон» и «Парижская неделя моды», которые собирают участников со всей России. Эти мероприятия создают атмосферу культурного и спортивного центра, объединяя местных жителей и гостей.
