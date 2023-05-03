03 мая 2023

Екатеринбуржцы раскупили билеты на грандиозную премьеру от Свердловского театра драмы

Свердловский театр драмы впервые представит спектакль «А зори здесь тихие…»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль Метаморфозы. Жены артистов в Театре драмы. Екатеринбург
Посетить повторно «А зори здесь тихие…» можно будет лишь в июне Фото:

Свердловский академический театр драмы в преддверии 9 Мая представит зрителям легендарный спектакль «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. Премьера намечена на 7 и 8 мая, однако на эти даты билеты достать уже невозможно. Об предстоящем мероприятии URA.RU рассказали представители театра.

«Автор спектакля — Петр Куртов. Это его первая постановка в Екатеринбурге вообще. Приглашение поставить спектакль на сцене Свердловского академического театра драмы молодой, но уже интересно зарекомендовавший себя в российском масштабе режиссер получил в феврале», — сообщили в пресс-службе.

Постановка отдает дань первому сценическому воплощению повести от Юрия Любимова. «Сейчас мы воспринимаем ту действительность иначе, со своей колокольни, из другой эпохи. Нам трудно даже представить эти обстоятельства, тем более их принять. Поэтому в спектакле мы дали себе некий люфт, возможность для оправдания, если где-то не попадем именно в ту реальность», — заявил режиссер Куртов.

Сценическое произведение будет транслироваться через воспоминания старшины Федота Васкова и рассказывать о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира. Для погружения в атмосферу зрителей будет встречать запах сосновой смолы, звуки леса, а актеры будут играть по щиколотку в воде.

В настоящий момент билеты на май закончились, постановку повторно покажут 2 и 22 июня. Однако и на эти даты остался 21 билет.

Федота Васкова сыграет актер Дмитрий Михайлов
Федота Васкова сыграет актер Дмитрий Михайлов
Также в спектакле задейстованы Анастасия Каткова, Юлия Костина, Татьяна Малинникова, Ольга Мальчикова и Екатерина Остапенко
Также в спектакле задейстованы Анастасия Каткова, Юлия Костина, Татьяна Малинникова, Ольга Мальчикова и Екатерина Остапенко
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Свердловский академический театр драмы в преддверии 9 Мая представит зрителям легендарный спектакль «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. Премьера намечена на 7 и 8 мая, однако на эти даты билеты достать уже невозможно. Об предстоящем мероприятии URA.RU рассказали представители театра. «Автор спектакля — Петр Куртов. Это его первая постановка в Екатеринбурге вообще. Приглашение поставить спектакль на сцене Свердловского академического театра драмы молодой, но уже интересно зарекомендовавший себя в российском масштабе режиссер получил в феврале», — сообщили в пресс-службе. Постановка отдает дань первому сценическому воплощению повести от Юрия Любимова. «Сейчас мы воспринимаем ту действительность иначе, со своей колокольни, из другой эпохи. Нам трудно даже представить эти обстоятельства, тем более их принять. Поэтому в спектакле мы дали себе некий люфт, возможность для оправдания, если где-то не попадем именно в ту реальность», — заявил режиссер Куртов. Сценическое произведение будет транслироваться через воспоминания старшины Федота Васкова и рассказывать о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира. Для погружения в атмосферу зрителей будет встречать запах сосновой смолы, звуки леса, а актеры будут играть по щиколотку в воде. В настоящий момент билеты на май закончились, постановку повторно покажут 2 и 22 июня. Однако и на эти даты остался 21 билет.
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