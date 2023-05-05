В ХМАО 6-летний ребенок перевел мошенникам с телефона отца 17 тысяч рублей

В Пыть-Яхе (ХМАО) 6-летний ребенок при скачивании игр на телефоне отца отправил мошенникам 17 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД по ХМАО, после перезагрузки мобильного устройства и удаления игр отец обнаружил, что приложение банка и деньги пропали.
«При скачивании [6-летним сыном заявителя] игр на мобильном телефоне открылось приложение банка для их оплаты, после чего телефон перестал работать. При перезагрузке телефона официальное приложение банка исчезло. После удаления скаченных сыном игр с телефона, мужчина заново установил приложение банка, в котором обнаружил списание 17 тысяч рублей на неизвестные счета», — сообщается на сайте ведомства.
Специалисты банка подтвердили списание денег и посоветовали мужчине обратиться в полицию. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «Кража». Силовики устанавливают подозреваемых.
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